Xót xa hai vợ chồng tử vong, người con bị thương nặng sau khi lọt gầm xe tải

Ngày 18-9, cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến đôi vợ chồng tử vong và người con bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối 17-9 trên đường ĐT.749, xã Thanh An, TP HCM (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Thời điểm trên, xe máy mang biển số tỉnh Bình Phước cũ lưu thông trên đường ĐT.749 thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải chở heo. Vụ va chạm khiến đôi nam nữ cùng một cháu bé bị lọt dưới gầm xe tải

Khi đến kiểm tra, người dân đau lòng phát hiện đôi nam nữ đã tử vong, riêng cháu bé đi cùng bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông.

Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra thụ lý.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động