Phát hiện 7 vali chứa 74 kg vàng tại Jakarta

Tiền mặt và vàng miếng bị thu giữ được trưng bày tại cuộc họp báo của cảnh sát ở Jakarta ngày 10/7. Ảnh: Bloomberg.

Một chiến dịch khám xét quy mô lớn diễn ra tại Jakarta và các khu vực lân cận đã thu hút sự chú ý của dư luận Indonesia sau khi lực lượng chức năng phát hiện 74 kg vàng miếng, lượng lớn tiền mặt cùng nhiều tài liệu tại hàng loạt địa điểm.

Chiến dịch bắt đầu từ chiều 9/7 và kéo dài đến rạng sáng hôm sau, với sự tham gia của lực lượng Cảnh sát Jakarta và các đơn vị điều tra tội phạm tham nhũng thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Bloomberg cho biết.

Điểm khám xét đầu tiên là nhà hàng de'Clan Signature tại khu Cipete, Nam Jakarta.

Theo truyền thông Indonesia, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và mở một két sắt lớn được giấu phía sau tủ trong nhà hàng. Bên trong két sắt là nhiều tài liệu cùng lượng lớn tiền mặt bằng nhiều loại ngoại tệ, với tổng giá trị ước tính lên tới hàng triệu USD.

Ngay sau đó, lực lượng điều tra tiếp tục khám xét cửa hàng đổi ngoại tệ Koin Money Changer nằm kế bên. Một két sắt khác được mở, bên trong chứa nhiều xấp tiền rupiah với tổng giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần trong chiến dịch khám xét được triển khai đồng thời tại nhiều địa điểm trên địa bàn Jakarta và vùng phụ cận.

Phát hiện gây chú ý nhất diễn ra tại một căn biệt thự ở khu Sentul, cách trung tâm Jakarta khoảng một giờ di chuyển. Tại đây, lực lượng chức năng tìm thấy bảy chiếc vali chứa tổng cộng 74 kg vàng miếng, cùng nhiều khoản tiền mặt bằng các loại tiền tệ khác nhau.

Theo giới chức Indonesia, tổng giá trị số tài sản thu giữ tại địa điểm này ước tính khoảng 26,3 triệu USD.

Căn nhà này thuộc sở hữu của ông Febrie Adriansyah, người giữ chức Phó Tổng chưởng lý phụ trách các vụ án đặc biệt của Indonesia trong hơn bốn năm trước khi từ chức vào cuối tuần qua, ngay sau các cuộc khám xét, theo Al Jazeera.

Sau đó, ông Febrie bị xác định là nghi phạm trong các cuộc điều tra liên quan đến tham nhũng và rửa tiền. Ông Febrie thừa nhận sở hữu căn biệt thự ở Sentul nhưng khẳng định số tài sản bị thu giữ không thuộc về mình, đồng thời cho biết nguồn gốc của các tài sản này sẽ được làm rõ trong quá trình tố tụng.

Các cuộc khám xét tại nhà hàng, cửa hàng đổi ngoại tệ, biệt thự và nhiều địa điểm khác ở Jakarta đã phát hiện 74 kg vàng cùng lượng lớn tiền mặt, tài liệu điều tra. Ảnh: Bloomberg.

Hình ảnh những thỏi vàng được xếp thành nhiều hàng cùng các bó tiền mặt do cơ quan chức năng công bố nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và truyền thông nước này.

Sau các cuộc khám xét đầu tiên, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra tới ít nhất 10 địa điểm khác tại Jakarta.

Các địa điểm bao gồm căn hộ trong một khu chung cư cao cấp gần Sở Giao dịch Chứng khoán Indonesia, nhiều văn phòng doanh nghiệp và một số nhà riêng có liên quan đến vụ việc, Jakarta Globe cho biết.

Ngoài việc thu giữ vàng và tiền mặt, cơ quan điều tra còn thu thập số lượng lớn điện thoại di động, hình ảnh và nhiều tài liệu để phục vụ quá trình xác minh.

Theo truyền thông địa phương, chiến dịch khám xét kéo dài xuyên đêm và được đánh giá là một trong những hoạt động điều tra quy mô lớn nhất được triển khai tại Jakarta trong thời gian gần đây.

Hiện cơ quan chức năng Indonesia đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số vàng, tiền mặt và các tài sản bị thu giữ, đồng thời mở rộng điều tra những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lâm Phương

Nguồn tin: znews.vn