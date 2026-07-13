Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án 2 năm tù

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa nhận thêm án phạt 2 năm tù vì bê bối thăm dò dư luận. Ảnh: Reuters.

Ngày 13/7, tòa án cấp quận ở Seoul tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol 2 năm tù vì hành vi nhận miễn phí các thông tin thăm dò dư luận để đổi lấy sự ủng hộ chính trị, Yonhap đưa tin.

Vụ án bắt nguồn từ các cáo buộc cho rằng trong giai đoạn 2021-2022, ông Yoon đã nhận miễn phí 14 cuộc thăm dò dư luận từ nhân vật môi giới quyền lực Myung Tae Kyun. Đổi lại, ông Yoon được cho là đã ủng hộ cựu nghị sĩ Kim Young Sun giành suất đại diện đảng Quyền lực Nhân dân ra tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung Quốc hội vào tháng 6/2022.

Tòa án xác định ông Yoon thông đồng với vợ là bà Kim Keon Hee để thực hiện thỏa thuận này.

"Hành vi của bị cáo đã gieo rắc sự mất lòng tin vào chính trị và làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với nền dân chủ. Việc áp dụng một hình phạt tương xứng là điều không thể tránh khỏi", hội đồng xét xử nêu trong phán quyết.

Cùng vụ án, ông Myung Tae Kyun bị tuyên 18 tháng tù. Các luật sư của ông Yoon cho biết sẽ kháng cáo.

Đây là bản án mới nhất đối với ông Yoon. Hiện ông bị giam trong thời gian kháng cáo bản án tù chung thân liên quan đến vụ thiết quân luật năm 2024. Trước đó, trong một vụ án khác, ông cũng bị tuyên 30 năm tù.

Tác giả: Thảo Vy

Nguồn tin: znews.vn