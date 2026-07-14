Chủ tịch Nghệ An: Ưu tiên tháo gỡ các dự án trọng điểm để tạo bứt phá tăng trưởng

Công nghiệp tiếp tục là "đầu kéo" tăng trưởng

Ngày 13/7, trong khuôn khổ ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ và tại hội trường.

Theo báo cáo tại kỳ họp, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm ước đạt 9,65% - mức cao nhất kể từ năm 2012 đến nay. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.926 tỷ đồng, bằng 76,8% dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ.

Công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu khi tăng trưởng tới 14,32%. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 3,151 tỷ USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, thu hút đầu tư FDI tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt hơn 76.000 tỷ đồng, gấp 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2025. Thu hút vốn FDI đạt 2,41 tỷ USD, đứng thứ 5 cả nước, khẳng định sức hút của môi trường đầu tư địa phương.

Nghệ An đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10,5% đến 11,5% trong năm 2026. Đây được đánh giá là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi, dựa trên đà tăng trưởng của dòng vốn FDI và ngành công nghiệp địa phương.

Quang cảnh kỳ họp.

Đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận tổ, Đại biểu Lục Thị Liên (Tổ đại biểu số 7) nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 đặt ra thách thức rất lớn, vì vậy trong quý III và quý IV cần phải nỗ lực lớn hơn.

Để đưa nền kinh tế cán đích hai con số trong hai quý cuối năm, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt nhất. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, rõ lộ trình, rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm.

Thu hút vốn FDI Nghệ An đạt 2,41 tỷ USD, lọt top 5 cả nước

Ông Trịnh Thanh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, cho biết 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng, cao nhất kể từ năm 2012 đến nay. Kết quả này là minh chứng cho sự đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Trong đó, ngành công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò "đầu kéo", góp phần đưa khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng trên 14%. Riêng lĩnh vực công nghiệp đạt mức tăng 18,2%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ông Trịnh Thanh Hải - Giám đốc sở Tài chính Nghệ An phát biểu tại phiên thảo luận.

Tại phiên thảo luận, một số đại biểu bày tỏ lo ngại mục tiêu tăng trưởng kinh tế được đề ra khá cao trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Trao đổi về băn khoăn này, ông Hải khẳng định mục tiêu tăng trưởng từ 10,5% đến 11,5% là hoàn toàn có cơ sở, bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, với mục tiêu tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ đạt trên 12%.

"Do đó, nếu ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ tỉnh không đặt mục tiêu ở mức cao thì việc hoàn thành chỉ tiêu cho cả giai đoạn sẽ trở nên bất khả thi. Chúng ta kỳ vọng vào hiệu quả thu hút FDI đã được tạo dựng trong những nhiệm kỳ qua. Nhiều năm liền, Nghệ An nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI và năm nay tiếp tục duy trì vị trí thứ 5, giữ vững đà tăng trưởng này", ông Hải nhấn mạnh.

Kỳ vọng bứt phá tăng trưởng

Theo ông Hải, động lực tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm sẽ chủ yếu đến từ việc khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có và phát huy vai trò nòng cốt của các nhà máy, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Hiện UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực cụ thể. Từ đó, có phương án phân công bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các doanh nghiệp đã hoàn thành giai đoạn xây dựng nhanh chóng đi vào vận hành. Đặc biệt là tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng ngay trong ngắn hạn.

"Với kết quả thu hút đầu tư trong 6 tháng đầu năm, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng Nghệ An sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân cả giai đoạn trên 12%. Nghệ An hiện đang hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"; đặc biệt, sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực lớn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị chính là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.", ông Hải nhấn mạnh.

Phát biểu tại phiên họp, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ tình hình thế giới, kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 14 năm Nghệ An ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế cao trong 6 tháng đầu năm như hiện nay.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên thảo luận.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 10,5% đến 11,5% và thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết UBND tỉnh đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần: "Đã nhận diện điểm nghẽn thì phải tháo gỡ; đã giao nhiệm vụ thì phải rõ trách nhiệm".

Theo đó, tỉnh sẽ rà soát kịch bản tăng trưởng của từng ngành; hỗ trợ các nhà máy lớn phát huy tối đa công suất, như Luxshare; bảo đảm khung thời vụ sản xuất nông nghiệp và chủ động các phương án phòng, chống thiên tai.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường hoạt động của 5 tổ công tác do 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Đồng thời, gắn trách nhiệm người đứng đầu với chế tài "3 không" (không hoàn thành - không giữ vị trí - không tiếp tục phân công nhiệm vụ tương đương); thiết lập cơ chế "giải quyết ngay trong ngày - dứt điểm ngay trong tuần" đối với các thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng...

Bên cạnh đó, Nghệ An sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cảng nước sâu Cửa Lò, Khu kinh tế Đông Nam cùng các khu công nghiệp VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt...

"Các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội; do đó phải được ưu tiên chỉ đạo, xử lý linh hoạt, kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy định pháp luật", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn