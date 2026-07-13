Làm rõ các nội dung cử tri quan tâm tại phiên thảo luận tại hội trường

Quang cảnh kỳ họp

Nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã được lãnh đạo các Sở, ngành làm rõ

Tại phiên thảo luận tại hội trường vào chiều nay, các đại biểu tiếp tục tập trung cho ý kiến vào Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Các đại biểu và cử tri kiến nghị tỉnh bổ sung đánh giá vai trò của ngành thủy sản trong phát triển kinh tế, đề nghị khẩn trương nạo vét luồng lạch bị bồi lắng, đầu tư nâng cấp hệ thống cảng cá để tàu thuyền ra vào thuận lợi; đồng thời cần nghiên cứu tăng ngân sách hỗ trợ theo hướng Nhà nước và Nhân dân cùng làm để duy tu các tuyến đường giao thông đang xuống cấp nghiêm trọng tại các xã thuần nông không có nguồn thu từ quỹ đất; đề nghị giảm bớt các điểm dừng đèn tín hiệu trên tuyến Đại lộ Vinh – Cửa Lò, nâng tốc độ giới hạn cho phép lưu thông trên tuyến đường này.

Về công tác cán bộ sau sáp nhập địa giới hành chính, các đại biểu đề xuất cơ quan chuyên môn sớm tham mưu HĐND tỉnh có giải pháp bố trí thêm chức danh cấp phó cho các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã để giảm tải áp lực công việc, đồng thời xem xét mở rộng đối tượng hoặc ban hành gói hỗ trợ phụ cấp tạm thời từ 1-2 năm cho lực lượng không chuyên trách tại các chi hội, chi đoàn cơ sở. Sớm thống nhất, tích hợp các phần mềm dùng chung của khối Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc về một mối liên thông để tháo gỡ điểm nghẽn. Tỉnh cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực du lịch thông thạo ngoại ngữ…

Đại biểu Hoàng Văn Bộ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lưu nêu ý kiến

Đại biểu Hoàng Văn Bộ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 6 tháng cuối năm để tạo động lực cho cả giai đoạn, đồng thời thẳng thắn chỉ ra dự thảo báo cáo của tỉnh chưa đề cập thỏa đáng đến nội dung này. Việc thúc đẩy ngành công nghiệp vốn đang tăng trưởng tốt và là trụ cột kinh tế, đại biểu đề xuất bổ sung 3 nhóm giải pháp trọng tâm: Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch và sử dụng các nhà máy trong vùng quy hoạch; tháo gỡ khó khăn cho khối kinh tế tư nhân trước thực trạng nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; tập trung các biện pháp, giải pháp để rà soát, xử lý các dự án tồn đọng.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải trả lời

Về nội dung này, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm đạt được kết quả cao, đây là mức tăng trưởng cao nhất mà tỉnh đạt được kể từ năm 2012 đến nay. Kết quả ấn tượng này đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân. Trong bức tranh tăng trưởng chung này, ngành công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng. Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp và xây dựng đạt trên 14%, trong đó riêng lĩnh vực công nghiệp đạt mức 18,22%. Đây là những con số tăng trưởng rất cao so với nhiều năm trở lại đây.

Liên quan đến ý kiến của đại biểu phản ánh về việc mục tiêu tăng trưởng đề ra từ 10,5% - 11,5% là quá cao trong bối cảnh các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn, người đứng đầu ngành Tài chính cho biết việc đặt ra mục tiêu cao như vậy hoàn toàn có cơ sở khoa học và thực tiễn. Đó là, nhằm đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đại hội đã biểu quyết thông qua mục tiêu tăng trưởng GRDP thực tế bình quân cho cả giai đoạn là trên 12%/năm. Do đó, nếu ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ tỉnh không đặt mục tiêu ở mức cao thì việc hoàn thành chỉ tiêu cho cả giai đoạn sẽ trở nên bất khả thi. Cùng với đó là kỳ vọng từ kết quả thu hút đầu tư của Nghệ An nhiều năm liền giữ vững vị trí trong top đầu cả nước về thu hút đầu tư và năm nay tiếp tục duy trì phong độ này.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý và những đề xuất của đại biểu Hoàng Văn Bộ, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, các giải pháp cũng đã được thể hiện tương đối rõ nét trong báo cáo. Từ nay đến cuối năm, do thời gian còn lại không nhiều, tỉnh phải tập trung khai thác và dựa vào các năng lực sản xuất sẵn có; bám sát, hỗ trợ các nhà máy, các doanh nghiệp hiện hữu để thúc đẩy năng lực sản xuất tối đa. Bên cạnh đó, giải pháp then chốt là phải tập trung quyết liệt cho công tác giải ngân vốn đầu tư công nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo đà tăng tốc cho nền kinh tế.

Hiện UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực cụ thể. Từ đó, có phương án phân công bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các doanh nghiệp đã hoàn thành giai đoạn xây dựng nhanh chóng đi vào vận hành. Đặc biệt là tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng ngay trong ngắn hạn.

Từ những kết quả thu hút đầu tư tích cực trong 6 tháng qua, hoàn toàn có quyền tin tưởng tỉnh sẽ thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 12%/năm cho cả giai đoạn. Nghệ An hiện đang hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”; đặc biệt, sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực lớn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị chính là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu Lê Thị Thuý Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Kỳ nêu ý kiến

Nhằm bảo đảm điều kiện hoạt động cho HĐND cấp xã, đại biểu Lê Thị Thuý Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Kỳ kiến nghị nâng hệ số phụ cấp của đại biểu HĐND cấp xã từ 0,3 lên 0,4 do áp lực khối lượng công việc và trách nhiệm tăng lên sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Hiện chức danh Chủ tịch HĐND cấp xã không còn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, đại biểu đề nghị tỉnh nghiên cứu ban hành mức phụ cấp mới phù hợp để ghi nhận đúng vai trò, trách nhiệm của vị trí này.

Đại biểu Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò đề nghị tỉnh cần linh hoạt điều tiết biên chế công chức theo khối lượng hồ sơ thực tế tại các địa bàn đặc thù thay vì cắt giảm cơ học, nhằm vừa đảm bảo lộ trình tinh giản bộ máy vừa giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, thông suốt cho người dân và doanh nghiệp

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trả lời các kiến nghị

Làm rõ các nội dung cử tri quan tâm về chế độ cho chức danh cấp phó, ủy viên thường vụ các đoàn thể cấp xã và phó chi hội thôn, xóm, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết, đối với chức danh cấp phó, ủy viên thường vụ các đoàn thể cấp xã và phó chi hội thôn, xóm, do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chưa có hướng dẫn hay tiền lệ chi trả từ Trung ương, tỉnh đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND xem xét, điều chỉnh linh hoạt theo sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về các kiến nghị của đại biểu Ngô Đức Kiên, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/6/2026 về phát triển nguồn nhân lực Nghệ An giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045 làm căn cứ xây dựng kế hoạch nhân lực chuyên môn cho ngành du lịch. Sở Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu phân bổ, điều tiết chỉ tiêu 68.578 biên chế được Trung ương giao, ưu tiên tăng cường nhân lực một cách hài hòa cho các địa bàn rộng, đông dân và có khối lượng thủ tục hành chính lớn.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh trả lời

Trả lời về việc đồng bộ hệ thống điều hành công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh thừa nhận có tình trạng thiếu đồng bộ và xuất hiện điểm nghẽn bởi các hệ thống này do nhiều Bộ, ban, ngành tự xây dựng. Để khắc phục, Trung ương đã chỉ đạo Bộ Công an xây dựng hệ thống điều phối thông tin và giải quyết thủ tục quốc gia nhằm kết nối liên thông đồng bộ. Tại địa phương, Sở đang trực tiếp phối hợp với các cơ quan liên quan để từng bước tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin của cơ quan Đảng và Chính quyền vào chỉnh thể thống nhất theo chỉ đạo của Trung ương.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt trả lời

Trả lời các nội dung liên quan, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết, kinh tế thủy sản đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và có đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Nghệ An. Trước tình trạng nhiều cảng cá bị bồi lắng gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào, tỉnh đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế nhằm huy động các nguồn lực để triển khai các dự án nạo vét. Các dự án này bao gồm việc nạo vét luồng lạch tại các khu vực trọng điểm như Lạch Cờn, Lạch Vạn và Lạch Quèn, được thực hiện thông qua nhiều nguồn vốn khác nhau. Khi hoàn thành, các dự án này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán hạ tầng cảng cá, đảm bảo an toàn cho ngư dân và tạo đà bứt phá cho ngành kinh tế biển của tỉnh phát triển.

Ý kiến của các đại biểu phản ánh đúng kiến nghị, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh gửi đến kỳ họp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận phiên thảo luận tại hội trường

Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cảm ơn các đại biểu đã tích cực, chủ động tham gia và có những ý kiến góp ý sâu sắc, phù hợp với thực tiễn và phản ánh đúng kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri toàn tỉnh đến kỳ họp.

Đa số ý kiến phát biểu đều đồng tình với các báo cáo, dự thảo nghị quyết mà UBND tỉnh trình tại kỳ họp và thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, đại biểu thống nhất với 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 mà UBND tỉnh đã đề ra. Qua thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo lộ trình phù hợp, khoa học; đầu tư nguồn lực phù hợp để thực hiện, phấn đấu vượt và đạt các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2026; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc thực hiện các chỉ tiêu này.

Về hoạt động của UBND tỉnh, các ý kiến thảo luận ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, kịp thời của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, đề án... Triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm bộ máy cấp xã hoạt động hiệu quả, thông suốt; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số... trong cơ quan nhà nước; quan tâm giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri; rà soát các cơ chế, chính sách của tỉnh để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Về hoạt động của HĐND tỉnh, các ý kiến thảo luận đều thống nhất đánh giá cao kết quả sự đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh. Đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành các Nghị quyết và tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã ban hành; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực; giám sát việc triển khai thực hiện và giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp, các đại biểu thống nhất với 23 dự thảo Nghị quyết. Đối với một số nội dung đang có ý kiến, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết, cơ quan thẩm tra nghiên cứu để chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, phục vụ cho việc biểu quyết thông qua tại phiên họp chiều ngày mai…

Trong phiên họp ngày 13/7, có 15 lượt ý kiến của cử tri phản ánh, kiến nghị qua đường dây điện thoại trực tuyến với 16 vấn đề thuộc 4 lĩnh vực: Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường có 5 ý kiến; lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải có 5 ý kiến; lĩnh vực chế độ, chính sách, giáo dục có 4 ý kiến; lĩnh vực tư pháp có 2 ý kiến.

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn