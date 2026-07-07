Không phải tôm hùm hay bào ngư, đây mới là đặc sản khiến khách du lịch đến miền Trung phải xách liền vài ký mang về

Miền Trung sở hữu đường bờ biển dài cùng nguồn hải sản vô cùng phong phú. Trong bức tranh ẩm thực đa dạng ấy, cá nục nổi lên như một loài hải sản quen thuộc, được nhiều ngư dân ưu ái ví von là "lộc biển".

Cá nục sinh sống nhiều ở vùng biển nơi đây, rộ mùa nhất từ khoảng cuối xuân kéo dài đến đầu thu. Mỗi mùa đánh bắt, loài cá này lại mang theo niềm hy vọng về những chuyến vươn khơi bội thu. Những ngày tàu thuyền cập bến với khoang đầy ắp cá tươi rói cũng là lúc các khu chợ hải sản trở nên hối hả, nhộn nhịp.

Với ngư dân, những mẻ cá dồi dào không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn là tín hiệu của một mùa biển thuận hòa, là món quà trân quý mà thiên nhiên ban tặng.

Cá nục là một loài hải sản quen thuộc, được nhiều ngư dân ưu ái ví von là "lộc biển".

Điểm hấp dẫn đặc biệt của cá nục nằm ở phần thịt săn chắc, vị ngọt tự nhiên và ít tanh hơn so với nhiều loại cá biển khác. Nhờ những đặc tính này, cá nục dễ dàng biến tấu thành vô số món ăn dân dã nhưng đượm đà hương vị quê nhà.

Nổi bật nhất phải kể đến món cá nục hấp cuốn bánh tráng – đặc sản trứ danh ở nhiều tỉnh miền Trung. Từng con cá được hấp vừa chín tới, cuốn cùng rau sống tươi mát và lớp bánh tráng dẻo dai, chấm đẫm vào bát mắm nêm đậm đà tạo nên sự giao hòa hương vị tuyệt hảo.

Bên cạnh đó, bữa cơm gia đình miền biển cũng hiếm khi vắng bóng những món quen thuộc như cá nục kho cà chua, kho nghệ, nướng than hoa hay nấu canh chua. Chỉ bằng vài nguyên liệu đơn giản, người dân nơi đây đã khéo léo tạo nên những món ngon nức lòng, thấm đẫm tình quê.

Không ít du khách lần đầu thưởng thức đều cảm thấy bất ngờ trước vị ngọt thanh của thịt cá và cách chế biến tuy mộc mạc nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Cá nục kho cà chua.

Sau bữa ăn, nhiều người thường tìm đến các khu chợ hải sản địa phương để chọn mua cá nục tươi hoặc cá nục một nắng về làm quà, bởi loại cá này có ưu điểm rất dễ bảo quản và thuận tiện để chế biến sau khi mang về.

Đặc biệt, cá nục một nắng với phần thịt săn ráo nhưng vẫn giữ nguyên vị ngọt tự nhiên đang ngày càng trở thành thứ đặc sản được đông đảo du khách săn đón mỗi khi ghé thăm dải đất miền Trung.

Không chỉ hấp dẫn về hương vị, cá nục còn là nguồn thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loài cá này cung cấp lượng protein chất lượng cao, đồng thời dồi dào axit béo omega-3, vitamin D, B12 cùng các khoáng chất thiết yếu như canxi, selen.

Việc thường xuyên bổ sung cá biển vào thực đơn với lượng phù hợp sẽ góp phần làm phong phú và cân bằng nguồn dinh dưỡng cho cơ thể hằng ngày.

Giữa vô vàn đặc sản miền Trung, cá nục không mang mác đắt đỏ hay đòi hỏi chế biến cầu kỳ. Thế nhưng, chính sự bình dị ấy lại tạo nên một sức hấp dẫn rất riêng.

Từ những chuyến tàu rẽ sóng cập bến lúc bình minh cho đến mâm cơm gia đình ấm cúng hay bàn ăn của du khách, cá nục luôn mang theo trọn vẹn hương vị mặn mòi của biển cả và nét chân chất, thật thà của con người miền Trung. Có lẽ vì thế mà nhiều người sau khi rời đi vẫn thương nhớ mãi hương vị thân quen này, không quên mang theo vài ký cá nục như một cách gói ghém chút ký ức đẹp đẽ của chuyến đi.

Giữa vô vàn đặc sản miền Trung, cá nục không mang mác đắt đỏ hay đòi hỏi chế biến cầu kỳ nhưng lại tạo nên một sức hấp dẫn rất riêng.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn