9 bí quyết bài trí phong thủy để ngôi nhà thêm vượng khí, tài lộc

Người xưa có câu: "An cư lạc nghiệp", hàm ý rằng một mái ấm bình yên chính là nền tảng để mỗi người xây dựng sự nghiệp và vun đắp cuộc sống hạnh phúc. Trong quan niệm phong thủy Á Đông, mục đích lớn nhất của phong thủy nhà ở không chỉ là thu hút tài lộc mà còn tạo nên một không gian sống hài hòa, nơi các nguồn năng lượng tích cực được lưu thông, giúp gia đình luôn khỏe mạnh, hòa thuận và gặp nhiều may mắn.

Đối với một ngôi nhà mới, việc xem xét phong thủy ngay từ giai đoạn thiết kế và cải tạo sẽ giúp gia chủ tối ưu cách bố trí không gian, khắc phục những điểm chưa thuận lợi và tạo nền tảng cho cuộc sống lâu dài.

Với nhà đã sử dụng nhiều năm, việc đánh giá lại bố cục cũng có thể giúp điều chỉnh những khu vực chưa hợp lý, cải thiện sinh khí, hạn chế tác động của các yếu tố bất lợi và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Dù là nhà mới hay nhà cũ, phong thủy chỉ thực sự phát huy giá trị khi mọi khu vực trong ngôi nhà được sắp xếp hài hòa và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Sảnh vào là nơi đón sinh khí và tài lộc

Theo quan niệm phong thủy, cửa chính và sảnh vào là nơi đầu tiên tiếp nhận nguồn năng lượng đi vào ngôi nhà. Chính vì vậy, khu vực này luôn được xem là "bộ mặt" của cả căn nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí và sự thịnh vượng của gia chủ.

Ảnh minh họa

Một sảnh vào lý tưởng cần thông thoáng, sáng sủa và sạch sẽ. Những bố trí như đặt gương đối diện cửa chính thường được cho là khiến dòng sinh khí bị phản chiếu ngược ra ngoài. Thiết kế cửa chính và cửa sau hoặc cửa sổ nằm thẳng hàng cũng được xem là làm dòng khí lưu thông quá nhanh, khó tích tụ tài lộc.

Ngoài ra, lối vào quá tối, quá thấp hoặc tạo cảm giác chật hẹp cũng khiến không gian mất đi sự cân bằng, làm giảm cảm giác chào đón và sinh khí của ngôi nhà.

Phòng khách quyết định sự hanh thông của gia đình

Trong phong thủy, phòng khách được xem là trung tâm kết nối các nguồn năng lượng và cũng là nơi thể hiện vị thế của gia chủ. Đây là không gian tiếp khách, sinh hoạt chung và tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên.

Một phòng khách rộng rãi, đủ ánh sáng và lưu thông không khí tốt luôn được đánh giá cao. Nội thất nên được bố trí cân đối để tạo cảm giác thông thoáng và thuận tiện khi di chuyển. Những cách sắp xếp khiến không gian bị chia cắt hoặc tạo cảm giác bức bí được cho là có thể ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình cũng như quá trình phát triển công việc của gia chủ.

Phòng ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hạnh phúc

Phòng ngủ là nơi con người nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc và cũng là không gian có thời gian sử dụng nhiều nhất trong ngôi nhà. Vì vậy, đây được xem là khu vực có tác động sâu sắc đến sức khỏe, tinh thần và hạnh phúc của các thành viên.

Ảnh minh họa/ Nguồn: AI

Theo quan niệm phong thủy, đầu giường nên có điểm tựa vững chắc và không đặt đối diện trực tiếp với cửa ra vào. Không gian phòng ngủ cũng không nên quá rộng hoặc quá trống trải vì dễ khiến năng lượng bị phân tán. Việc sử dụng quá nhiều gương hoặc các bề mặt phản chiếu đối diện giường ngủ cũng thường được khuyến cáo hạn chế. Với những phòng ngủ hướng Bắc, ánh sáng tự nhiên thường ít hơn nên cần bổ sung nguồn sáng và lựa chọn màu sắc phù hợp để tạo cảm giác ấm áp, cân bằng.

Phòng học cần yên tĩnh để nuôi dưỡng tri thức

Dù không chiếm nhiều diện tích nhưng phòng học lại được xem là không gian ảnh hưởng đến việc học tập, thi cử và sự phát triển lâu dài của các thành viên trong gia đình.

Một phòng học hợp phong thủy nên được bố trí ở nơi yên tĩnh, đủ ánh sáng và luôn gọn gàng. Bàn học cần đặt ở vị trí giúp người sử dụng dễ tập trung, đồng thời tránh gần khu vực nhà vệ sinh hoặc nhà bếp vì theo quan niệm truyền thống đây là những vị trí không có lợi cho việc học hành và phát triển trí tuệ.

Nhà bếp và phòng ăn là nơi giữ lửa hạnh phúc

Nhà bếp từ lâu được xem là biểu tượng của sức khỏe, sự no đủ và hạnh phúc gia đình. Một căn bếp hợp phong thủy không chỉ đáp ứng nhu cầu nấu nướng mà còn góp phần duy trì nguồn năng lượng tích cực cho cả ngôi nhà.

Theo quan niệm dân gian, cửa chính không nên nhìn thẳng vào bếp và bếp cũng không nên đặt ở vị trí trung tâm của ngôi nhà. Sự cân bằng giữa yếu tố nước và lửa cần được chú trọng để tạo nên không gian hài hòa. Diện tích bếp cũng nên vừa phải, tránh quá rộng gây cảm giác lạnh lẽo hoặc quá nhỏ làm không gian bí bách.

Phòng ăn là nơi cả gia đình quây quần sau mỗi ngày làm việc nên cần được giữ sạch sẽ, sáng sủa và tạo cảm giác ấm cúng. Việc bố trí bàn ăn cân đối với diện tích căn phòng cũng góp phần tạo nên sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.

Phòng tắm tuy nhỏ nhưng không nên xem nhẹ

Trong phong thủy, phòng tắm là khu vực liên quan đến việc thoát nước và loại bỏ những điều không cần thiết. Chính vì vậy, vị trí của phòng tắm luôn được cân nhắc cẩn thận.

Theo quan niệm truyền thống, phòng tắm không nên nằm ở trung tâm ngôi nhà hoặc đối diện trực tiếp với cửa chính, phòng ngủ hay khu vực bếp. Không gian này cũng cần được giữ khô ráo, sạch sẽ và thông gió tốt để hạn chế sự tích tụ của độ ẩm và tạo cảm giác dễ chịu trong quá trình sử dụng.

Ban công là nơi đón ánh sáng và sinh khí

Ban công đóng vai trò kết nối giữa không gian bên trong với thiên nhiên bên ngoài. Một ban công sạch sẽ, thông thoáng và đón được ánh sáng tự nhiên sẽ giúp ngôi nhà trở nên sáng sủa và giàu sức sống hơn.

Ảnh minh họa/ Nguồn: Noi that interico

Theo phong thủy, ban công không nên trở thành nơi chất chứa đồ đạc lộn xộn vì điều này làm cản trở dòng lưu thông của sinh khí. Nếu cải tạo ban công thành khu vực chức năng khác như bếp hoặc phòng vệ sinh thì cần tính toán kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến tổng thể bố cục của ngôi nhà.

Sân vườn góp phần bảo vệ và cân bằng phong thủy

Đối với những ngôi nhà có sân, đây được xem là khoảng đệm giúp điều hòa không gian sống. Một sân trước thông thoáng kết hợp với sân sau vững chãi luôn được xem là bố cục mang lại cảm giác an toàn và ổn định.

Việc trồng cây xanh cũng cần phù hợp với diện tích sân và đặc điểm của từng loại cây. Bên cạnh đó, sân không nên xuất hiện những hố sâu, rãnh lớn hoặc tường bao quá cao vì theo quan niệm phong thủy, những yếu tố này có thể làm cản trở sự lưu thông của sinh khí và ảnh hưởng đến vận khí chung của ngôi nhà.

Gara ô tô cũng cần được bố trí hợp lý

Trong cuộc sống hiện đại, gara không chỉ là nơi đỗ xe mà còn được xem là một phần của tổng thể phong thủy ngôi nhà. Khu vực này nên được xây dựng ở vị trí khô ráo, sạch sẽ và tránh gần những nơi chứa rác hoặc hệ thống thoát nước thải.

Nếu gara có khu vực rửa xe, hướng thoát nước cũng cần được tính toán hợp lý để hạn chế tình trạng nước chảy ngược về phía cửa chính. Một không gian gara gọn gàng và thông thoáng không chỉ giúp bảo quản phương tiện mà còn góp phần tạo nên sự cân đối cho toàn bộ ngôi nhà.

Muốn ngôi nhà thịnh vượng cần hài hòa cả tổng thể

Phong thủy không nằm ở một món đồ hay một căn phòng riêng lẻ mà là sự kết hợp hài hòa của toàn bộ không gian sống. Mỗi khu vực trong ngôi nhà đều đảm nhận một vai trò riêng. Sảnh vào là nơi đón sinh khí, phòng khách tượng trưng cho sự nghiệp và các mối quan hệ, phòng ngủ nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc, phòng học đại diện cho tri thức, nhà bếp giữ lửa gia đình, phòng tắm đảm bảo sự sạch sẽ, ban công kết nối với thiên nhiên, sân vườn tạo lớp bảo vệ tự nhiên, còn gara góp phần hoàn thiện tổng thể không gian.

Khi các khu vực được bố trí khoa học, cân bằng và phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình, ngôi nhà không chỉ mang lại cảm giác tiện nghi mà còn tạo nên một môi trường sống an lành, góp phần vun đắp sức khỏe, hạnh phúc và sự phát triển bền vững theo quan niệm phong thủy Á Đông.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn