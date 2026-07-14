Entiz Group ra mắt Fehome⁺ Hưng Lộc – Kiến tạo nhà ở thế hệ mới cho người Việt

Từ “An cư lạc nghiệp” đến “An cư kiêu hãnh”

Người Việt chúng ta vẫn luôn quan niệm rằng “An cư để lạc nghiệp”, nhưng giờ đây, an cư không chỉ để lạc nghiệp mà để con người có được sự kiêu hãnh. ”An cư kiêu hãnh” không chỉ là chủ đề, mà còn là giá trị mà Fhome+ Hưng Lộc được nhà phát triển bất động sản Entiz Group và các đối tác giới thiệu tới khách hàng vào sáng 13/7, tại Trung tâm sự kiện Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Tổng Giám đốc Entiz Group chia sẻ về ý tưởng và cảm hứng khi thiết kế dự án.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Tổng Giám đốc Entiz Group cũng đã chia sẻ về ý tưởng và cảm hứng khi thiết kế dự án. Bà cho biết, trong mục tiêu kiến tạo những không gian văn hóa – thương mại – cư trú – sinh kế bền vững cho cộng đồng, sự phát triển dự án của chúng tôi không chỉ được đo bằng quy mô dự án, mà còn bằng những giá trị để lại cho mỗi vùng đất và cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện. Đó là lí do Entiz kiên định theo đuổi tư duy “đô thị hóa tại chỗ” – phát triển hiện đại trên nền tảng tôn trọng bản sắc địa phương.

Với Fehome⁺ Hung Lộc, bằng tâm huyết của mình, chúng tôi mong muốn mang đến cho người dân, khách hàng sản phẩm nhà ở thế hệ mới mà ở đó mỗi cư dân khi về đây đều thấy được sự kiêu hãnh với lựa chọn của mình. Đó là sự kiêu hãnh khi lựa chọn một mái ấm phù hợp với khả năng tài chính nhưng vẫn tận hưởng một không gian sống chất lượng. Là sự kiêu hãnh khi mỗi ngày trở về, cả gia đình được sống trong một môi trường xanh, tiện nghi và được quy hoạch bài bản. Và trên hết, là sự kiêu hãnh khi con trẻ được lớn lên trong một môi trường đầy đủ hơn, nơi những ước mơ được nuôi dưỡng từ chính ngôi nhà đầu tiên của gia đình.

Fehome⁺ Hưng Lộc thừa hưởng toàn bộ 45+ tiện ích cao cấp từ hệ sinh thái Entiz The Fusion mang lại.

Chia sẻ thêm về dự án, Phó Tổng Giám đốc Entiz cho biết, Fehome⁺ Hưng Lộc là dự án đầu tiên của dòng sản phẩm Fehome⁺ mà tập đoàn giói thiệu tới khách hàng. Phát triển nhà ở thế hệ mới không chỉ là tạo nên những căn hộ có mức giá phù hợp mà còn là sự cam kết mang đến những không gian sống được đầu tư bài bản về quy hoạch, tiện ích, chất lượng xây dựng và môi trường cộng đồng.

Nâng tầm nhà ở xã hội bởi cộng đồng cư dân “Ngôi làng thẳng đứng”

Ngay sau những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Tổng Giám đốc Entiz Group về ý nghĩa của dự án Fehome⁺ Hưng Lộc, ông Ngô Văn Hiếu – Phó Tổng Giám đốc River Homes, đơn vị phát triển hệ thống phân phối và kết nối kinh doanh của dự án cũng đã giới thiệu những giá trị và tiện ích mà dự án mang lại cho khách hàng.

Ông Ngô Văn Hiếu – Phó Tổng Giám đốc River Homes, đơn vị phát triển hệ thống phân phối và kết nối kinh doanh của dự án giới thiệu về “Ngôi làng thẳng đứng”

Theo đó, Fehome⁺ Hưng Lộc là dự án nhà ở xã hội do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn, một thành viên của Entiz Group làm chủ đầu tư. Fehome⁺ Hưng Lộc nằm trong quần thể dự án Entiz The Fusion có quy mô gần 25ha, tọa lạc tại phường Vinh Lộc (Nghệ An). Vì vậy, dự án này được thừa hưởng toàn bộ 45+ tiện ích cao cấp từ hệ sinh thái Entiz The Fusion mang lại.

Fehome⁺ Hưng Lộc tiên phong kiến tạo mô hình “Ngôi làng thẳng đứng” – một cách tiếp cận mới trong không gian phát triển đô thị. Bên cạnh đó Fehome⁺ Hưng Lộc còn mang đến những giá trị văn hóa đã hun đúc qua nhiều thế hệ người Việt.

Tại Fehome⁺ Hưng Lộc, giữa lòng đô thị năng động, tình làng nghĩa xóm vẫn được gìn giữ và tiếp nối trong thời đại mới. Đó có thể là cuộc gặp gỡ nơi hành lang, buổi trò chuyện dưới công viên, những dịp liên hoan cộng đồng hay khoảnh khắc sẻ chia giữa những người hàng xóm.

Fehome⁺ Hưng Lộc tạo nên một cộng đồng cùng đồng hành và phát triển bằng sự gắn bó và than thuộc. Từ những tiếp xúc thường ngày, cơ hội mới được mở ra khi con người kết nối sẻ chia và nâng đỡ nhau trên hành trình lập nghiệp. Điều làm nên một cộng đồng không nằm ở những tổ ấm riêng lẻ, mà ở sự gắn kết giữa những con người cùng chung giá trị sống và khát vọng vươn lên.

Với thông điệp "An cư kiêu hãnh", Entiz Group kỳ vọng Fehome⁺ Hưng Lộc sẽ trở thành bước khởi đầu cho một thế hệ nhà ở mới

Dòng sản phẩm Fehome⁺ là dòng nhà ở xã hội chủ lực mang bốn tầng ý nghĩa: First Home – Ngôi nhà đầu tiên, với mong muốn giải quyết nhu cầu đầu tiên của con người. Future Home – Ngôi nhà của tương lai. Foundation – Nền móng cho một hành trình dài. Family&Friends – cộng đồng gắn kết.

Fhome không bắt đầu từ một câu chuyện tiếp thị. Chúng tôi bắt đầu từ một hệ giá trị rõ ràng: chất lượng thực, sự tử tế và trách nhiệm. Từ nền tảng đó, mỗi căn hộ Fhome được hình thành như một cam kết cụ thể - cam kết về tiêu chuẩn, về độ bền và về trải nghiệm sống thực tế

Với thông điệp "An cư kiêu hãnh", Entiz Group kỳ vọng Fehome⁺ Hưng Lộc sẽ trở thành bước khởi đầu cho một thế hệ nhà ở mới, nơi mỗi căn hộ không chỉ là tài sản của một gia đình mà còn là nền tảng cho những giá trị sống lâu dài của cư dân.

Hỗ trợ tư vấn hồ sơ (miễn phí) nhà ở xã hội Fehome⁺ Hưng Lộc: 1. Phúc Hưng - 0921.050.777 2. Five Star - 0923.797.999 3. Hoàng Huy - 0931.552.268 4. Haka Hub - 0919.688.916 5. Vnland - 0931.391.566 6. New Sky Land - 0854.888283

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn