Bệnh viện Thái Thượng Hoàng xây dựng phác đồ điều trị mụn tuổi dậy thì chuẩn y khoa

Nhằm kiểm soát hiệu quả và ngăn ngừa biến chứng lâu dài, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (28 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh) đã triển khai phác đồ điều trị chuyên biệt cho lứa tuổi này. Phác đồ kết hợp công nghệ y khoa hiện đại, cá nhân hóa điều trị và giám sát chặt chẽ bởi bác sĩ da liễu, giúp giảm mụn, hạn chế tái phát và phòng ngừa sẹo sau mụn.

Hiểu về da mụn ở tuổi dậy thì

Theo BSCKI Ngũ Thị Thắm (Trưởng Khoa thẩm mỹ nội khoa, BV Thái Thượng Hoàng) cho biết mụn là bệnh lý mãn tính của da, thường xuất hiện ở cả nam và nữ trong độ tuổi dậy thì, từ 13-18 tuổi, với tỷ lệ mắc bệnh khá cao. Mụn có thể giảm dần sau khi bước qua tuổi dậy thì, tuy nhiên nếu mụn không được điều trị sẽ gây viêm nhiễm, tái phát nhiều lần và để lại những tổn thương trên da như sẹo mụn, vết thâm, gây mất thẩm mỹ.

BSCKI Ngũ Thị Thắm điều trị cho khách hàng.



Về lâm sàng, có bốn dạng tổn thương mụn thường gặp, bao gồm: mụn đầu trắng, mụn đầu đen, sẩn viêm và mụn nang. Đây là hậu quả của quá trình rối loạn sinh lý xảy ra tại đơn vị nang lông – tuyến bã, dưới tác động phối hợp của nhiều yếu tố bệnh sinh.

Mụn ở tuổi dậy thì hình thành do sự kết hợp phức tạp giữa các yếu tố nội sinh và ngoại sinh, trong đó nổi bật là sự rối loạn hoạt động của tuyến bã nhờn dưới tác động của hormone androgen – loại nội tiết tố bắt đầu tăng cao khi bước vào tuổi dậy thì. Sự kích thích này khiến tuyến bã tăng cường tiết dầu, làm da luôn trong tình trạng bóng nhờn và dễ bị bít tắc. Đồng thời, hiện tượng tăng sừng hóa tại cổ nang lông khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn Cutibacterium acnes phát triển mạnh. Vi khuẩn này khi cư trú lâu ngày trong môi trường bít tắc sẽ gây kích hoạt phản ứng viêm tại chỗ, dẫn đến sự hình thành các tổn thương mụn viêm như sẩn, mủ hoặc nang.

Bên cạnh yếu tố nội tiết và di truyền, mụn còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều tác nhân từ môi trường và thói quen cá nhân. Nhiều bạn trẻ ở độ tuổi dậy thì bắt đầu sử dụng mỹ phẩm hoặc trang điểm nhưng chưa được hướng dẫn đầy đủ về quy trình làm sạch da khoa học. Khi bụi bẩn, dầu thừa và cặn mỹ phẩm không được loại bỏ triệt để, chúng tích tụ sâu trong lỗ chân lông và góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng viêm nhiễm, khiến mụn dễ tái phát, lan rộng và để lại tổn thương lâu dài trên da.

Với làn da tuổi dậy thì vốn mỏng, dễ kích ứng và chưa ổn định, việc điều trị cần dựa trên nguyên tắc: chính xác – an toàn – có sự hướng dẫn chuyên môn, tránh các biện pháp can thiệp thô bạo hoặc tự ý sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc. Đây cũng chính là lý do Bệnh viện Thái Thượng Hoàng xây dựng phác đồ điều trị khoa học, cá thể hóa và có tính kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình chăm sóc da mụn cho lứa tuổi này.

Cá nhân hóa phác đồ điều trị mụn

Tại Bệnh viện Thái Thượng Hoàng, điều trị mụn tuổi dậy thì được tiếp cận theo hướng cá nhân hóa, thay vì áp dụng một phương pháp cố định cho mọi bệnh nhân. Mỗi trường hợp đều được bác sĩ da liễu chuyên khoa trực tiếp thăm khám, kết hợp công nghệ soi da để đánh giá chính xác các chỉ số như: Lượng bã nhờn, độ ẩm, mức độ viêm, sắc tố và độ nhạy cảm. Từ đó, bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị riêng biệt gồm:

Thuốc y khoa kê toa: Retinoids, Benzoyl Peroxide, kháng sinh bôi hoặc uống tùy mức độ viêm.

Công nghệ hỗ trợ không xâm lấn: ánh sáng sinh học DPL/IPL, laser công nghệ cao, chemical peeling, mesotherapy, chiếu đèn LED.

Tư vấn chăm sóc da và lối sống: hướng dẫn chọn sản phẩm phù hợp, kiểm soát yếu tố thúc đẩy mụn như stress, thiếu ngủ, ăn nhiều đường hay các thực phẩm từ sữa, chăm sóc vệ sinh da,…

Điểm đặc biệt là toàn bộ quy trình điều trị mụn dậy thì tại BV Thái Thượng Hoàng đều do bác sĩ chuyên khoa da liễu trực tiếp thực hiện hoặc giám sát, đảm bảo đúng chỉ định y khoa, an toàn, rút ngắn thời gian điều trị và giảm thiểu tối đa nguy cơ để lại sẹo hoặc tăng sắc tố sau mụn. Không sử dụng liệu trình "spa hóa", không lạm dụng công nghệ sai cách – đó là cam kết chuyên môn được đặt lên hàng đầu tại Bệnh viện Thái Thượng Hoàng.

Bác sĩ thăm khám và điều trị da cho khách hàng tại Bệnh viện Thái Thượng Hoàng



Có thể thấy, việc cá nhân hóa không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn thể hiện tư duy hiện đại trong y học da liễu: Lấy đặc điểm sinh lý của từng người làm trung tâm – điều trị trúng đích – chăm sóc đúng cách.

Hướng dẫn chăm sóc da mụn chuẩn y khoa

Song song với quá trình điều trị, việc chăm sóc da tại nhà đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mụn và ngăn ngừa tái phát. Theo các bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Thái Thượng Hoàng, làn da tuổi dậy thì vốn mỏng, nhạy cảm, nên cần tuân thủ các nguyên tắc chăm sóc cơ bản nhưng khoa học:

Làm sạch nhẹ nhàng: Sử dụng sữa rửa mặt dành riêng cho da dầu – mụn, có pH từ 5.0–5.5. Rửa mặt 2 lần/ngày và lau khô bằng khăn mềm sạch, tránh chà xát mạnh.

Không tự ý nặn mụn: Việc nặn mụn sai cách dễ gây viêm nhiễm, lan rộng tổn thương và để lại sẹo vĩnh viễn. Nếu cần lấy nhân mụn, nên thực hiện tại cơ sở y tế chuyên khoa.

Dưỡng ẩm đúng cách: Dù da dầu vẫn cần được cấp ẩm. Ưu tiên các sản phẩm dưỡng ẩm không chứa dầu khoáng, có kết cấu mỏng nhẹ, chứa thành phần kháng viêm như niacinamide, glycerin, panthenol...

Bảo vệ da khỏi ánh nắng: Sử dụng kem chống nắng vật lý phù hợp cho da mụn, có chỉ số SPF 30 trở lên. Thoa lại mỗi 2–3 giờ khi tiếp xúc với nắng nhiều.

Hạn chế mỹ phẩm trang điểm: Trong thời gian điều trị mụn, nên tránh sử dụng sản phẩm trang điểm có độ che phủ cao hoặc khó làm sạch.

Duy trì lối sống lành mạnh: Ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, hạn chế thức ăn nhiều đường – dầu mỡ, giảm stress học tập để hỗ trợ da hồi phục.

Theo bác sĩ chuyên khoa Da liễu tại Bệnh viện Thái Thượng Hoàng, điều trị mụn ở tuổi dậy thì, đòi hỏi sự kiên trì, theo dõi chặt chẽ và tuân thủ tuyệt đối phác đồ được chỉ định. Việc tái khám định kỳ giúp bác sĩ kịp thời đánh giá hiệu quả điều trị, điều chỉnh thuốc hoặc liệu pháp phù hợp với đáp ứng của từng người bệnh. Bác sĩ cũng nhấn mạnh, chăm sóc da đúng cách trong suốt quá trình điều trị không chỉ góp phần cải thiện triệu chứng mụn, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cấu trúc da, hạn chế sẹo và tăng sắc tố sau viêm, đồng thời giúp duy trì làn da khỏe mạnh, ổn định về lâu dài.

Hiểu đúng – Điều trị sớm – Chăm sóc đúng cách

Vấn đề mụn tuổi dậy thì là một bệnh lý cần được điều trị y khoa đúng thời điểm. Việc can thiệp sớm, theo dõi sát sao và chăm sóc đúng cách không chỉ giúp kiểm soát tổn thương da mà còn giảm thiểu nguy cơ để lại sẹo, thâm sau mụn – những yếu tố ảnh hưởng lâu dài đến thẩm mỹ và tâm lý ở lứa tuổi vị thành niên.

Với đội ngũ bác sĩ da liễu chuyên khoa giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống công nghệ điều trị hiện đại và phác đồ cá nhân hóa, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng cam kết đồng hành cùng thanh thiếu niên và phụ huynh trong hành trình chăm sóc – điều trị – phục hồi làn da mụn một cách an toàn và hiệu quả, theo đúng tiêu chuẩn y khoa.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn