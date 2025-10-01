Bệnh nhân ung thư xiêu vẹo trong "biển nước" vào viện kịp giờ xạ trị

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, sáng 1/10, khi nhiều tuyến phố Hà Nội còn ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài từ ngày 30/9, cổng Bệnh viện K Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) vẫn là điểm nóng ngập úng.

Ngay từ tờ mờ sáng, từng tốp bệnh nhân cùng người nhà đã phải xắn quần, bì bõm trong dòng nước ngang đầu gối để kịp giờ thăm khám, hóa trị, xạ trị theo lịch hẹn.

Từ sáng, từng tốp bệnh nhân cùng người nhà đã phải xắn quần, bì bõm trong dòng nước ngang đầu gối để kịp giờ thăm khám, hóa trị, xạ trị theo lịch hẹn.

Trong dòng người tất tả ấy có chị H. (Nghệ An), bệnh nhân ung thư cổ tử cung. Chị có lịch hẹn khám từ 7h sáng, nhưng cổng viện ngập sâu từ hôm qua, đến tận 10h khi cơn mưa ngớt, nghe tin nước đã rút bớt, chị mới đánh liều dò dẫm từng bước lội qua để gặp bác sĩ.

“Ngập thế này bệnh nhân cũng khổ, bác sĩ cũng khổ, nhưng do thời tiết nên cũng đành chịu”, chị H. chia sẻ, đôi mắt mệt mỏi song vẫn ánh lên sự cảm thông.

Cách đó không xa, chị Huyền (45 tuổi, Thái Nguyên), có mẹ điều trị tại cơ sở K3 Tân Triều, đã thuê trọ gần bệnh viện nhiều tháng nay. Quãng đường từ phòng trọ ra quán cơm chỉ khoảng 300 mét, nhưng những ngày ngập lụt, nó biến thành hành trình gian nan. Mỗi khi xe tải, container đi qua, sóng nước hất tung, vừa nguy hiểm vừa dễ khiến người yếu ngã quỵ.

“Ngập nên hàng quán đóng cửa nhiều, chuyện ăn uống càng thêm khổ. Như hôm qua, muốn mua suất cơm cũng chẳng biết tìm ở đâu”, chị ngậm ngùi.

Trời tiếp tục mưa như trút, chị Huyền ôm chặt đống đồ lỉnh kỉnh trong tay, từng bước chật vật băng qua con đường ngập nước.

Cổng viện vốn đông đúc nay càng thêm hỗn loạn. Người bệnh, thân nhân, xe máy, ô tô chen chúc trên con đường ngập nước. Những bệnh nhân sau hóa trị, sức khỏe yếu, chao đảo giữa làn sóng xô từ xe lớn. Có người kiệt sức phải ngồi thụp ngay bên lề đường ngập nước, nghỉ lấy hơi rồi mới đi tiếp.

Không ít hành trình vào viện bị buộc dở dang. Anh Trần Quang Nghĩa (Bắc Ninh) chở người thân đi khám bằng ô tô, nhưng đến đoạn giao đường Phạm Tu với đường Nguyễn Xiển thì bất lực dừng lại vì nước quá sâu.

“Tôi có mặt ở đây từ 6h sáng, xe không thể vào, đành cho người nhà xuống đi bộ, còn mình thì đứng chôn chân trông xe. Xe không quay đầu được, cũng chẳng đi đâu được. Cả mình và người nhà đều mất rất nhiều thời gian, chẳng biết bao giờ mới thoát ra được”, anh Nghĩa bất lực chia sẻ.

Giữa cơn mưa ào ạt, từng chiếc xe rẽ sóng nước ập vào, khiến bước chân bệnh nhân thêm nặng nề, khó nhọc.

Ngập úng không chỉ cản trở việc thăm khám, điều trị mà còn khiến chi phí sinh hoạt của bệnh nhân đội lên. Bác Nguyễn Văn Tám (Hưng Yên) kể: “Nước dâng từ hôm qua, nhất là tại cổng chính bệnh viện. Đi mua đồ ăn cũng khó, toàn phải đặt xe ôm công nghệ, giá gấp đôi ngày thường, trung bình chỉ quãng đường 1–1,5 km cũng mất từ 30.000 đến 40.000 đồng, các hàng cơm từ thiện hôm qua cũng không thể vào phát cho bệnh nhân. Hôm nay tôi xong đợt điều trị, định bắt xe về từ 11h trưa mà mãi không có xe vào. Đợi thêm 30 phút, nếu không được thì phải đi bộ ra tận cổng Tòa án Nhân dân mới đón được”.

Dù đã hơn một ngày trôi qua, nhiều tuyến đường vẫn ngập, giao thông tắc nghẽn, sinh hoạt của bệnh nhân đảo lộn. Nhưng với bệnh nhân ung thư, những người vốn đã hao mòn thể lực vì bệnh tật, thì việc phải chiến đấu thêm với con đường ngập lụt vào viện là một thử thách quá sức tưởng tượng.

Trưa cùng ngày, mưa lại trút xuống trắng xóa, khiến nhiều người chỉ biết ngán ngẩm thở dài. Trong ánh mắt của cả bệnh nhân lẫn người nhà lộ rõ một mong mỏi giản đơn, giá như nước nhanh chóng rút đi, để hành trình vào viện chữa bệnh bớt phần khổ cực.

Tác giả: Linh Thương

Nguồn tin: Báo VOV