Công an tỉnh Nghệ An gặp mặt các thương, bệnh binh

Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An còn chăm sóc, điều trị cho 56 thương binh, bệnh binh nặng thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh từng tham gia các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và 1 vợ liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa. Đây là những thương binh có tỷ lệ thương tật cao, sức khỏe yếu, nhiều người không còn khả năng tự phục vụ bản thân. Trong những năm qua, vượt lên mọi khó khăn, trung tâm đã làm tốt công tác chăm sóc và nuôi dưỡng các thương bệnh binh nặng, đời sống của các thương bệnh binh từng bước được cải thiện.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh gửi lời tri ân sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ

Tại buổi gặp gỡ, Lãnh đạo Công an tỉnh đã gửi lời chúc tới các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh dồi dào sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của các thương binh, lực lượng Công an Nghệ An luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những cống hiến, hy sinh của các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tặng quà và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo cũng như cán bộ của Trung tâm.

Đại diện Lãnh đạo Trung tâm đã cảm ơn những tình cảm mà Công an Nghệ An dành cho các thương bệnh binh, khẳng định sự động viên, chia sẻ và quan tâm của Công an Nghệ An và các cấp, ngành trong những năm qua là nguồn động viên để các thương bệnh binh nỗ lực cố gắng, tiếp tục sống vui, sống khỏe, đóng góp ý kiến của mình xây dựng phát triển phong trào của địa phương và là những tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi, động viên và tặng 57 suất quà cho các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Tác giả: Quỳnh Trang - Minh Khôi - Vương Linh