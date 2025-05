Bênh bạn gái, nhóm thanh thiếu niên ở Thanh Hóa dùng tuýp sắt đánh gục đối thủ

Nhóm thanh, thiếu niên bị triệu tập tại cơ quan công an.

Ngày 3/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn vừa phối hợp truy xét, triệu tập 16 thanh, thiếu niên liên quan đến vụ việc xô xát trên đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn.

Trước đó, khoảng 21h ngày 30/4, Nguyễn Đức N. (SN 2004) và Trần Nhật H. (SN 2008), đều ở phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, trong khi đang đạp xe trên đường Hồ Xuân Hương đoạn thuộc phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn đã có hành vi trêu ghẹo bằng lời nói đối với Nguyễn Thị N. (SN 2009, ở phường Quảng Tiến) và Lương Hồng Q. (SN 2009 ở phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn).

Thấy bạn mình bị trêu chọc, nhóm bạn đi cùng Nguyễn Thị N. và Lương Hồng Q. đã xảy ra xô xát với Nguyễn Đức N. và Trần Nhật H.

Trong đó, Lê Văn L. (SN 2009, ở phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) đã rút trong người 1 tuýp sắt (dạng tuýp 3 khúc) đưa cho Nguyễn Văn L. (SN 2009, ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) và H.A (SN 2009, ở tỉnh Nam Định) dùng tuýp sắt vụt nhiều phát vào người Nguyễn Đức N. và Trần Nhật H.

Nhiều người khác trong nhóm này cũng xông vào dùng tay, chân đấm, đá vào mặt, vào đầu, vào người N. và H. cho đến khi cả hai nằm gục xuống đường thì cả nhóm bỏ đi khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an phường Bắc Sơn tiến hành kiểm tra xác minh, triệu tập những người tham gia vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Trong số trực tiếp tham gia vụ xô xát, đánh nhau có 2 người đủ 16 tuổi, gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 2008 trú tại thôn Kênh Lâm, xã Đại Hùng, huyện Quảng Xương) và Trần Văn Phong (SN 2008 trú tại thôn 7, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương); còn lại đều dưới 16 tuổi tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn