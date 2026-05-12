Soi độ giàu có của Miu Lê trước khi vướng ồn ào

Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật (sinh năm 1991), là nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt khi hoạt động ở cả lĩnh vực ca hát, diễn xuất và gameshow. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Em là bà nội của anh, Nhà có 5 nàng tiên cùng loạt ca khúc nổi tiếng như Yêu một người có lẽ, Anh đang nơi đâu hay Vì mẹ anh bắt chia tay.

Với hình ảnh trẻ trung, hài hước và gần gũi, Miu Lê sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và tiếp tục nhận được sự quan tâm khi trở lại với các dự án âm nhạc, điện ảnh và chương trình giải trí gần đây.

Chiều 11/5, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh được cho là của ca sĩ, diễn viên Miu Lê và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Trước những thông tin đang được chia sẻ rộng rãi, cái tên Miu Lê tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều diễn đàn giải trí.

Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật nổi bật, Miu Lê còn được nhiều người chú ý bởi cuộc sống khá kín tiếng nhưng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 35.

Với tài năng và sự nỗ lực trong quá trình hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ hiện sở hữu nhiều tài sản giá trị như xe sang, nhà đẹp cùng loạt hàng hiệu đắt đỏ.

Năm 2014, khi tên tuổi bắt đầu được nhiều khán giả biết đến, Miu Lê đã tự thưởng cho mình một chiếc ô tô trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, cô còn khắc chữ ký của mình phía sau xe như một dấu mốc kỷ niệm trong sự nghiệp.

Đến năm 2016, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi tự lái một mẫu xe sang trị giá gần 4 tỷ đồng tham dự sự kiện. Ngoài ra, cô từng sử dụng mẫu Mercedes-Benz E200 có giá khoảng 1,9 tỷ đồng để di chuyển hàng ngày.

Năm 2017, Miu Lê sở hữu thêm chiếc xe thể thao Porsche 718 Cayman màu trắng trị giá khoảng 3,54 tỷ đồng. Thời điểm đó, thông tin cho biết đây là món quà do bạn trai thiếu gia tặng khi cả hai công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định cô luôn giữ sự độc lập về tài chính.

Không chỉ có thú chơi xe sang, Miu Lê còn sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu với nhiều món đồ có giá trị lớn. Nữ ca sĩ được biết đến là người yêu thích các thiết kế của Hermes với nhiều mẫu túi Birkin đủ màu sắc như hồng đậm, đen, xanh và trắng. Mỗi chiếc có giá dao động khoảng 250 - 300 triệu đồng, trong khi một số phiên bản đặc biệt lên tới 400 - 500 triệu đồng.

Miu Lê từng khoe sở hữu loạt đồ hiệu đắt đỏ. Ảnh: Internet.

Bên cạnh đó, cô còn sở hữu nhiều mẫu túi đắt đỏ khác như Hermes Shiny Porosus Crocodile Kelly trị giá khoảng 800 triệu đồng, Hermes Black Crocodile Porosus Constance 23 Flap Bag khoảng 600 triệu đồng, Hermes Kelly da cá sấu màu đỏ trầm khoảng 600 - 700 triệu đồng, Kelly Togo Leather khoảng 370 - 400 triệu đồng, Mini Kelly hơn 200 triệu đồng và Hermes Kelly trắng khoảng 127 triệu đồng.

Cô sở hữu nhiều mẫu túi Chanel với đủ màu sắc, trong đó có dòng Chanel 2.55 cổ điển với mức giá khoảng 100 - 130 triệu đồng mỗi chiếc.

Năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn, Miu Lê tiết lộ sẽ mua một căn penthouse trị giá hơn 50 tỷ đồng trong vòng 3 năm tới. Nữ ca sĩ cho biết để đạt được điều này, cô phải tập trung làm việc chăm chỉ và hạn chế chi tiêu vào những việc không cần thiết.

Dù sở hữu cuộc sống sung túc và có sự nghiệp nổi bật, Miu Lê vẫn giữ quan điểm không muốn dùng chuyện đời tư để thu hút sự chú ý cho các sản phẩm nghệ thuật.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn tìm được người đồng điệu để có thể cùng nhau đồng hành trong cuộc sống.

Năm 2018, Miu Lê từng vướng tin đồn hẹn hò doanh nhân Phước Hải và gymer Tiến Hưng. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục bị đồn có mối quan hệ tình cảm với rapper Karik. Tuy nhiên, cô khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông.

Thời gian trước, Miu Lê và Nam Vlog công khai hẹn hò vào giữa năm 2025. Tuy nhiên, thời gian gần đây cả hai dính nghi vấn đã chia tay do không còn tương tác qua lại trên mạng xã hội. Mặc dù vậy, người trong cuộc vẫn giữ im lặng về những nghi vấn này.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn