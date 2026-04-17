Bên trong biệt thự 600m2 của Hoa khôi Thu Hương và chồng doanh nhân

Mới đây, Hoa khôi Thể Thao Thu Hương tiết lộ cô có 21 năm đồng hành cùng chồng doanh nhân. Sau khi kết hôn, vợ chồng Thu Hương bắt đầu cuộc sống chung trong một căn hộ thuê trị giá 350 USD/tháng tại khu Hưng Vượng, Phú Mỹ Hưng. Ảnh: FB Hương Thu Nguyễn
Năm 2017, gia đình Thu Hương chuyển về căn biệt thự tại khu Cảnh Đồi, gần công viên hồ Bán Nguyệt, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ảnh: FB Hương Thu Nguyễn
Biệt thự của Hoa khôi Thu Hương mang phong cách tân cổ điển, kết hợp các chi tiết hiện đại, tạo không gian sang trọng. Ảnh: FB Hương Thu Nguyễn
Người đẹp chọn các tông màu trung tính như kem, xám nhạt cho tường và nội thất, mang đến tổng thể hài hòa, trang nhã. Ảnh: FB Hương Thu Nguyễn
Phòng ăn sang trọng với gam màu trắng chủ đạo. Ảnh: FB Hương Thu Nguyễn
Khu bếp rộng rãi và tiện nghi. Ảnh: FB Hương Thu Nguyễn
Trong nhà còn có một phòng đựng rượu. Ảnh: FB Hương Thu Nguyễn
Khu vực hành lang có thang máy di chuyển. Ảnh: FB Hương Thu Nguyễn
Người đẹp thích nhất khu vực sân sau, nơi được bố trí máy móc để làm phòng tập tại nhà. Ảnh: FB Hương Thu Nguyễn
Một góc khác trong biệt thự của Thu Hương. Ảnh: FB Hương Thu Nguyễn
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn