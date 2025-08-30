Thời gian:
Bên trong biệt thự 2 mặt tiền bề thế của Mai Thu Huyền

Từ bên ngoài nhìn vào, biệt thự của Mai Thu Huyền bao phủ tông trắng với thiết kế thoáng đãng, nhiều ánh sáng, cây xanh.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, Mai Thu Huyền cũng đóng vai trò nhà sản xuất phim, sản xuất chương trình truyền hình và tổ chức sự kiện. Ảnh: Internet

Gia đình Mai Thu Huyền hiện sống trong căn biệt thự triệu đô nằm trên phố đắt đỏ bậc nhất tại TP HCM. Ảnh: Internet

Biệt thự gồm 1 trệt, 2 lầu với tông màu trắng chủ đạo cùng cây xanh được trồng trước sân. Ảnh: Internet

Tường sắt trắng thiết kế tinh xảo giúp chống trộm, góp phần tô điểm cho không gian ngoại thất. Ảnh: Internet

Phòng khách ấm cúng với nội thất màu nâu sang trọng cùng đèn tông vàng. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên tự tay mua sắm nội thất và từng đồ dùng trong nhà. Hầu hết đều là hàng nhập khẩu loại cao cấp nhất. Ảnh: Internet

Một bộ bàn ăn cổ điển tạo không gian thanh lịch, êm dịu. Ảnh: Internet

Khu vực bếp với nội thất cổ điển. Ảnh: Internet

Phòng ngủ sử dụng nội thất gỗ kết hợp gam màu đồng. Ảnh: Internet

Từng góc nhỏ trong nhà cho thấy sở thích mê thiết kế Châu Âu của gia đình Mai Thu Huyền. Ảnh: Internet

Hồ cá nhỏ cho góc vườn thêm xinh. Ảnh: Internet

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

