Khai mạc Giải chạy bộ với hơn 4.000 VĐV tham gia

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Giải chạy bộ Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023 “Cùng Faith về miền Ví Giặm” được tổ chức tại Nghệ An lần này là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch rất có ý nghĩa nhằm quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, ẩm thực phong phú và đa dạng, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cùng sự thân thiện mến khách của người dân xứ Nghệ tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế”.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Giải chạy bộ Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023 “Cùng Faith về miền Ví Giặm”.

“Đây không chỉ là một giải thể thao có chất lượng chuyên môn cao, sân chơi thể thao quy mô, chuyên nghiệp mà còn có ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho tất cả vận động viên tham gia nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân””, ông Bùi Đình Long cho biết thêm.

Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ và đơn vị đồng hành.

Tham gia giải năm nay có hơn 4.000 vận động viên (VĐV), trong đó có 22 VĐV quốc tế đến từ Nhật Bản, Hà Lan, Trung Quốc... Tỉnh Nghệ An có 1.200 VĐV tham gia. Tỉ lệ số lượng vận động viên tham gia cự ly 21 và 42km chiếm số lượng áp đảo (chiếm từ 60-70%).

Với trách nhiệm là đơn vị đăng cai tổ chức giải, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh nâng cao trách nhiệm cùng tạp chí Nông thôn Việt phối hợp tổ chức Giải đảm bảo khoa học, chu đáo, an toàn với mong muốn để lại ấn tượng trong lòng du khách về một Nghệ An tươi đẹp, thân thiện và mến khách.

Ban tổ chức tặng Quỹ xây dựng nhà cho người nghèo tỉnh Nghệ An 200 triệu đồng.

Xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh), các vận động viên sẽ chạy trên cung đường ven sông Lam, phà Bến Thủy lừng lẫy một thời; thưởng ngoạn bình minh trên cầu Cửa Hội - cây cầu dây văng lớn nhất miền Trung với độ dài gần 5,3km, nối Nghệ An - quê hương nữ sĩ Hồ Xuân Hương với Hà Tĩnh - quê hương đại thi hào Nguyễn Du... Các vận động viên tham dự ở 4 cự li: 5km, 10km, 21km, 42km, thời gian diễn ra trong 2 ngày 19 -20/8/2023.

Hiện, phong trào chạy bộ rất phát triển ở nước ta, trong đó có tỉnh Nghệ An. Tại TP. Vinh - nơi diễn ra giải chạy, có hai câu lạc bộ lớn nhất là Nghệ An Runners và Vinh Runners, thu hút hàng nghìn người tham gia. Các runner ở đây cho biết, trước khi Giải chạy Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023 “Cùng Faith về miền Ví Giặm” được tổ chức, tỉnh Nghệ An chỉ có vài cuộc thi marathon mang tính nhỏ, lẻ, địa phương. Anh chị em phải đi đến những địa phương khác trên cả nước để tham gia các giải marathon lớn, chuyên nghiệp.

Một trong các cung đường tuyệt đẹp mà VĐV sẽ chạy qua.

Với Giải Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023 “Cùng Faith về miền Ví Giặm”, tỉnh Nghệ An chính thức gia nhập bản đồ điểm đến của giới runner cả nước. Sau Huế và Quảng Bình, Nghệ An chính là địa phương tiếp theo của khu vực Bắc Trung bộ có giải marathon chuyên nghiệp, qua đó liên kết vùng, kích cầu du lịch của vùng nói riêng và cả nước nói chung theo phương châm của Tổng cục Du lịch - “Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn”.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Báo Công lý