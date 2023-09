Bé gái hôn mê, tím tái do cửa tự động chèn ép vào tường

Bé gái không may bị cửa tự động ép vào góc tường dẫn tới hôn mê, tím tái phải nhập viện cấp cứu - Ảnh cắt từ clip

Ngày 27-9, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho hay vừa cấp cứu cho bé gái 4 tuổi bị cửa tự động chèn ép vào tường dẫn tới hôn mê, tím tái.

Theo hình ảnh camera an ninh, khoảng 17h ngày 26-9, bé gái 4 tuổi ở phường Bửu Long, TP Biên Hòa chơi đùa trong sân nhà. Sau đó, bé gái đứng tựa vào tường, ngay vị trí cửa cổng tự động nhìn ra ngoài đường.

Cùng lúc này, cửa tự động đóng lại đã cán qua chân và chèn ép bé gái vào tường khiến bé không thở được, dẫn tới tình trạng thiếu oxy não.

Khoảng 5 phút sau, người nhà phát hiện đã mở cửa tự động giải thoát bé gái. Lúc này, bé gái đã hôn mê, tím mặt và có dấu hiệu thở hước (dọa ngưng thở). Ngay lập tức, người nhà đưa bé vào Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cấp cứu.

Tai nạn hi hữu: cửa tự động chèn bé gái nghẹt thở, thiếu oxy não, hôn mê, phụ huynh cần cảnh giác

Bác sĩ Trần Đức Anh - trưởng khoa hồi sức - cấp cứu Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai - cho biết bé gái nhập viện cấp cứu trong tình trạng tím tái, hôn mê, thở khò khè, thiếu oxy não…

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, cho thở oxy, mở khí quản, làm các chẩn đoán chấn thương sọ não, ngực, bụng và các chi.

Đồng thời, làm xét nghiệm máu nhằm phát hiện ra những rối loạn sinh hóa có thể xảy ra trong trường hợp bị đè ép.

Kết quả cho thấy bé chỉ bị thiếu oxy não kéo dài do bị đè ép lồng ngực làm hạn chế động tác thở. May mắn lực ép không quá lớn nên chưa phát hiện ra các tổn thương cơ học nặng đe dọa tính mạng bệnh nhi.

Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức nhằm ổn định hô hấp, tuần hoàn cho bệnh nhi. Hiện bệnh nhi đã hoàn toàn tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, có thể đi lại và chơi đùa bình thường.

Theo bác sĩ Đức Anh, cửa tự động chèn ép bé gái là loại có cảm biến chống kẹt. Tuy nhiên trường hợp này cảm biến đã không hoạt động hiệu quả.

Bác sĩ Đức Anh khuyến cáo các bậc phụ huynh khi gặp trường hợp tương tự thì nhanh chóng giải phóng nạn nhân khỏi tình trạng đè ép. Sau đó đặt nạn nhân lên nền cứng, thông thoáng, an toàn rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện điều trị.

Tác giả: A.Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ