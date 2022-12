Đánh vợ chấn thương sọ não hôn mê, gọi điện báo với gia đình bị tai nạn

Ngày 31-12, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Hoàng Văn Sáng (SN 1990, trú tại xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Hoàng Văn Sáng tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, vào tối 26-12, sau khi đi uống rượu về, Hoàng Văn Sáng và chị N.T.L. (SN 1993, là vợ Sáng) xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức, Sáng đã đánh đập khiến chị L. bất tỉnh. Sau đó, Sáng gọi xe đưa chị L. đi cấp cứu đồng thời gọi điện thông báo cho bố mẹ vợ chị L. bị tai nạn giao thông. Chị L. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê.

Khi vào viện thăm con gái, ông N.H.T. nghi ngờ các vết thương trên người con mình là bị đánh đập chứ không phải do nai nạn giao thông nên đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo công an đã vào cuộc điều tra.

Quá trình xác minh và làm việc với những người có liên quan, cơ quan công an xác định Hoàng Văn Sáng là đối tượng nghi vấn gây thương tích trên người của chị L. nên đã triệu tập đối tượng lên làm việc. Quá trình làm việc Sáng ban đầu không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của công an, sau hơn 12 tiếng đấu tranh, Hoàng Văn Sáng đã thừa nhận mình là người đã đánh đập, gây thương tích cho vợ là chị N.T.L..

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ xử lý Hoàng Văn Sáng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao động