Bảy án tử hình và chung thân cho nhóm mua bán, vận chuyển ma túy

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Ngày 15/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục xét xử hình sự sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển trái phép hơn 44,6kg ma túy.

Sau thời gian nghị án kéo dài, Tòa tuyên án 6 bị cáo mức án tử hình và một bị cáo mức án chung thân.

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, khoảng 8 giờ ngày 28/10/2020, Tổ công tác của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an, phối hợp với các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại chân cầu bộ hành Suối Tiên, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1994, trú tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, đang kéo theo một valy và một túi da có biểu hiện phạm tội về ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Trung khai được Chu Huy Tuấn, sinh năm 1990, trú tại xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, thuê vận chuyển 10 gói ma túy (loại Methamphetamine có tổng khối lượng hơn 9.881g) từ Nghệ An vào Thành phố Hồ Chí Minh để giao cho khách của Tuấn là Trần Lưu Thắng, sinh năm 1987, trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1990, trú tại xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; Đỗ Đình Đại, sinh năm 1996, trú tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; và Phan Văn Trang, sinh năm 1979, trú tại xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, là những người giúp sức, chuẩn bị cất giấu chất ma túy để Trung thực hiện hành vi vận chuyển.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định Chu Huy Tuấn, Nguyễn Văn Quang, Đỗ Đình Đại và Phan Văn Trang đã mua bán trái phép gần 6.917g ma túy, loại Methamphetamine và 4.000g ma túy, loại Ketamine; Bùi Văn Khanh, sinh năm 1977, trú tại phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, đã mua bán trái phép hơn 7.515g ma túy, loại Methamphetamine và 4.000g ma túy, loại Ketamine cùng hơn 1.881g ma túy, loại MDMA; Phan Văn Trang đã mua bán trái phép hơn 20.872g ma túy, loại Methamphetamine và gần 526g ma túy, loại MDMA. Tổng khối lượng ma túy các bị can đã mua bán trong vụ án là hơn 44.676g (trong đó: gần 38.267g Methamphetamine, 4.000g Ketamine và hơn 2.407g MDMA.

Sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định xử phạt các bị cáo: Chu Huy Tuấn, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Quang, Đỗ Đình Đại, Bùi Văn Khanh, Phan Văn Trang mức án tử hình theo các điều khoản tại Bộ luật Hình sự. Trần Lưu Thắng xử phạt tù chung thân theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự./.

Tác giả: Văn Tý

Nguồn tin: vietnamplus.vn