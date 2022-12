Tội bị cáo lớn nhất là bất hiếu với cha mẹ, xin nhận án tử hình!

Ngày 13/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hồng, SN 1985, trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 19/12/2021, biết Hồng sẽ đi về huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An nên Nguyễn Thế Anh đã đưa 1 túi nilong màu hồng nhờ Hồng mang xuống huyện này, sẽ có người liên hệ lấy.

Sau đó, Hồng cầm túi nilong bắt xe khách đi Yên Thành. Lên xe khách Hồng để túi nilong ở trên giá đựng hành lý phía sau hàng ghế thứ 3, còn mình ngồi ở bên cạnh cửa lên xuống. Khoảng 10h25 cùng ngày, khi xe đến ngã 3 thuộc xã Tiền Phong huyện Quế Phong thì bị Công an huyện Quế Phong phát hiện túi nilong bên trong chứa 959,04gam ma tuý.

Tuy nhiên, tại CQĐT Hồng khai nhận bất nhất. Khi thì Hồng khai không mang hành lý lên xe ô tô, khi thì khai được Anh nhờ gửi túi đồ trong đó chỉ có mấy bộ quần áo của một người không rõ lai lịch ở huyện Yên Thành. Từ ngày 22-28/12/2021, CQĐT Công an huyện Quế Phong lấy lời khai Hồng (có ghi âm, ghi hình,…) bị cáo khai khi công an kiểm tra túi nilong, có hỏi Hồng thì bị cáo thừa nhận đó là túi đồ của mình.

Bị cáo Hồng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại một biên bản hỏi cung, Hồng khai nhận túi đồ đưa lên xe là của Anh. Đồng thời khai báo: “Cách đó khoảng 10 ngày, Hồng nghe Anh có điện thoại cho 1 người nói là ở miền Nam bàn về việc mua ma tuý đá. Sau đó, Anh nói với Hồng là hội kia trả giá ma tuý cao quá”.

Sau này, Hồng lại thay đổi lời khai không mang theo hành lý trên xe và mục đích đi Yên Thành là để thăm người dì bị bệnh. CQĐT, xác minh lời khai của Hồng, con trai của người dì cho biết bà này không bị ốm.

Lời khai của tài xế xe khách cũng cho thấy túi nilong của Hồng. Khi Hồng lên xe chưa có vị khách nào và Hồng để hành lý hàng ghế thứ 3. Cũng theo lời khai của những người trên xe phản ánh khi công an phát hiện thu giữ túi nilong màu hồng có ma tuý đưa về trụ sở để làm việc là của Hồng.

Quá trình điều tra Hồng khai báo việc Anh có quan hệ mua bịch ma tuý đá với người ở miền Nam phù hợp với chứng cứ thu giữ là ma tuý đá. Sau khi Hồng bị bắt, CQĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Thế Anh nhưng người này đã trốn khỏi địa phương. Bản thân Hồng đã có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Hồng biết rõ trong túi có ma tuý và việc Hồng không thừa nhận hành vi phạm tội là không có căn cứ, nhằm trốn tránh pháp luật.

Tại phiên toà, Hồng tiếp tục quanh co chối tội, không thừa nhận túi nilong đó là của mình. Bị cáo cũng cho rằng các bản tự khai tại cơ quan Công an huyện Quế Phong chỉ ký vào giấy trắng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo án chung thân.

Đứng trước bục khai báo, Hồng gửi lời xin lỗi bố mẹ. “Xin HĐXX xem xét, bị cáo có tội thì xử có tội, bị cáo không có tội thì xử không có tội…Bị cáo chỉ có tội bất hiếu với cha mẹ, xin toà cho bị cáo mức án tử hình”

HĐXX nhận định, mặc dù bị cáo Hồng quanh co chối tội nhưng từ những chứng cứ trong quá trình bắt quả tang phạm tội, biên bản lời khai của bị cáo (có ghi âm, ghi hình,..), lời khai của nhân chứng, có đủ căn cứ khẳng định phía Viện KSND truy tố Nguyễn Văn Hồng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hồng chung thân về tội Vận chuyển trái phép ma tuý.

