Bầu trời tím ngắt ở Nha Trang sau lũ lịch sử gây sốt

Your browser does not support the video tag.

Video bầu trời tím tại Nha Trang gây sốt Chị Kim Tuyến ngỡ ngàng khi chứng kiến hình ảnh bầu trời chuyển sắc tím rực rỡ vào chiều tối 25/11.

Hơn 17h chiều 25/11, chị Ngô Kim Tuyến, sống tại chung cư CT9 Vĩnh Điềm Trung (Nha Trang cũ, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), ngỡ ngàng khi thấy cả bầu trời chuyển sắc tím rực rỡ. Hiện tượng này khiến chị choáng ngợp vì quá đẹp.

Chị Tuyến liền ghi lại những hình ảnh hiếm khi bắt gặp. Đây là khung hình rực rỡ sau khi Nha Trang trải qua những ngày mưa và ngập lụt kể từ hôm 18/11.

Chị Tuyến cho biết trước ngày lũ, hôm 17/11, bầu trời cũng có màu tím tương tự, song chị không kịp ghi lại.

Hình ảnh bầu trời tím được chị Tuyến ghi lại lúc 17h30 ngày 25/11. Ảnh: NVCC.

Trong đợt lũ vừa qua tại Nha Trang, gia đình chị Tuyến có nhiều đồ đạc bị hư hỏng, song chị cảm thấy mình vẫn may mắn hơn so với rất nhiều người khác. "Vì thường xuyên theo dõi dự báo, biết trời có thể mưa nhiều ngày nên nhà tôi cũng trữ thêm đồ ăn", chị nói với Tri Thức - Znews.

Không riêng chị Kim Tuyến, nhiều người dân sống tại Khánh Hòa cũng ngỡ ngàng khi chứng kiến hiện tượng bầu trời tím kỳ ảo vào chiều 17/11.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người chia sẻ lại khoảnh khắc ấn tượng, từ khóa liên quan đến "bầu trời tím ở Khánh Hòa" cũng đạt lượng tìm kiếm lớn.

Bầu trời tím ở Khánh Hòa chiều 25/11 gây chú ý. Khoảnh khắc chụp lúc 17h10 phút chiều 25/11 tại xã Cam Lâm, Khánh Hòa. Ảnh: Beat Khánh Hòa.

Lúc 17h30 chiều 25/11, chị Trần Thị Ngọc Huyền cũng ghi lại bức ảnh bầu trời chuyển sắc tím từ Chung cư XH2 - KĐT VCN Phước Long 2. Đây là lần thứ hai chị nhìn thấy cảnh này. Lần trước đó là một ngày trước trận lụt lịch sử nhấn chìm Nha Trang hôm 17/11.

Từ nhà tại thôn Thanh Minh 3 (Diên Khánh cũ), Thiên Ngân cũng bất ngờ khi thấy bầu trời tím đậm. Cảnh mây trời màu tím pha sắc hồng kéo dài từ 17h đến khoảng 18h.

Hình ảnh bầu trời tím được chụp ở nhiều địa điểm khác nhau tại Khánh Hòa. Ảnh: Trần Thị Ngọc Huyền, Thiên Ngân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 26/11, tâm bão Koto (bão số 15) cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đạt cấp 8, tức 62-74 km/h, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Khi bão Koto đang tiến vào Biển Đông, hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa đã yêu cầu các hồ thủy điện hạ mực nước về mức an toàn để chủ động đón lũ.

Tại Khánh Hòa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Duy Quang cho biết, tỉnh đã chuẩn bị phương án sơ tán dân và hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa nếu bão ảnh hưởng trực tiếp. Đối với các hồ chứa, ông yêu cầu đơn vị quản lý theo dõi liên tục diễn biến mưa bão, điều tiết xả lũ hợp lý, đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt ở hạ du.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn