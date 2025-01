Bắt vụ mua bán hóa đơn "khống" trên 300 tỉ đồng

Ngày 8-1, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực (Nam Định) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bùi Mạnh Cường (phải) bị khởi tố để làm rõ hành vi mua bán hóa đơn "khống", thu lời bất chính trên 15 tỉ đồng. Ảnh: Công an Nam Định

Theo Công an huyện Nam Trực, quá trình điều tra xác định từ năm 2020, Bùi Mạnh Cường (SN 1981, ngụ thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) thành lập Công ty TNHH xây dựng và thương mại kinh doanh than Trường Phát (địa chỉ tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng gồm: Cát, đá, than…

Trong quá trình hoạt động, kinh doanh, nhận thấy nhiều cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào, Cường thông qua các mối quan hệ có sẵn đã mua khống hóa đơn đầu vào của nhiều công ty "ma" trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, sau đó bán lại cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận để kiếm lời.

Bước đầu công an xác định từ ngày 1-1-2023 đến ngày 20-11-2024, Bùi Mạnh Cường đã mua "khống" tổng cộng 562 hóa đơn đầu vào của 19 "công ty ma" với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn là 300 tỉ đồng.

Sau đó, Cường đã bán 486 hóa đơn "khống" cho nhiều đơn vị, chiếm hưởng số tiền khoảng hơn 15 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Nam Trực tiếp tục xác minh, làm rõ.

