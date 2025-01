Phát hiện đường dây mua bán hóa đơn "khủng", hơn 10.000 tỉ đồng

Ngày 4-1, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết trong 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, lực lượng công an tỉnh đã lập được nhiều thành tích, chiến công nổi bật.

3 đối tượng lừa đảo hơn 3.000 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng

Theo đó, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá 1 nhóm với 3 đối tượng sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng của trên 3.000 người ở nhiều tỉnh, thành; triệt phá 3 nhóm với 7 đối tượng cho vay lãi nặng từ 365% đến 695%/năm; bắt 1 đối tượng theo quyết định truy nã của Công an TP Hà Nội sau hơn 40 năm lẩn trốn.

Đặc biệt, Công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, bắt giữ 4 đối tượng. Các đối tượng này đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỉ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỉ đồng.

Trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường và an toàn thực phẩm, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, xử lý 33 vụ, 105 đối tượng.

Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam sau đó đưa vào tỉnh Đắk Nông tiêu thụ, bắt giữ 2 đối tượng, thu 4 bánh heroin…

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động