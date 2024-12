Nghệ An bắt vụ vận chuyển thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ

Vào khoảng 11h30 ngày 24/12, tại Km 10 + 800m Quốc lộ 48B, thuộc địa phận thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Đội CSGT-TT, Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành kiểm tra phương tiện ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-594.88, do anh Đinh Văn Đức (SN 1994), trú tại Đội 10, xóm Võ, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định điều khiển.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 05 bao tải màu xanh bên trong chứa sản phẩm động vật đã qua chế biến. Cụ thể có 390 gói lạp xưởng, trong mỗi gói có 10 cái; Tổng trọng lượng 248kg trên thùng xe tải 29H-594.88. Tất cả số hàng trên có chữ nước ngoài, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy tờ kiểm dịch.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản và đưa phương tiện về trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu để làm việc và bàn giao cho Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về Kinh tế, Ma tuý, Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

