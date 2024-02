Bắt Tổng Giám đốc công ty bất động sản trốn truy nã

Pháp luật

Sáng 21/2, tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đức Tuân (SN 1974, quê xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; thường trú phường Nhân Chính, quận thanh Xuân, Hà Nội).