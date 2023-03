Bắt tạm giam một cán bộ công an ở Bắc Ninh về tội lừa đảo

Ngày 29/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với trung tá Vũ Quang Dương (Phó trưởng đồn Công an Khu công nghiệp Vsip, Công an TP Từ Sơn).

Đồng thời, Công an TP Từ Sơn cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Quang Dương để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách xác định Vũ Quang Dương đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để đem đi tín chấp, hòng chiếm đoạt tài sản của hàng chục người.

Công an TP Từ Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Xuân Huy

Nguồn tin: zingnews.vn