Bắt tạm giam giám đốc khai thác trái phép hơn 50.000m3 đất

Pháp luật

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Chiến (SN 1973; ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.