Bắt tạm giam một nhân viên văn phòng đăng ký đất đai

Ngày 13-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với N.Q.Th (SN 1981; trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) và P.M.T (SN 1981) - nhân viên đo đạc thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Núi Thành.

Trong đó, Th. bị bắt để điều tra về tội đưa hối lộ, T. bị bắt để điều tra về tội nhận hối lộ. Đây là 2 bị can đến vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành.

Theo kết quả điều tra, vào đầu năm 2021, N.Q.Th đã nhờ Trần Ngọc Vũ (SN 1984) - công chức địa chính xã Tam Anh Bắc hỗ trợ làm thủ tục phân chia tài sản thừa kế liên quan đến 8 thửa đất do cha mẹ Th. để lại.

Đối tượng Vũ đã giới thiệu cho Th. gặp P.M.T để nhờ giải quyết nhanh hồ sơ. Trong quá trình xử lý, T. gợi ý cho Th. mua hai bụi sim cảnh trị giá 10 triệu đồng và tặng lại cho mình để "tạo điều kiện" giải quyết công việc.

Tháng 8-2021, Th. đã mua hai bụi sim cảnh và chuyển cho T. Đến tháng 10-2021, sau khi nhận "quà", T. hoàn tất các thủ tục trích lục, trích đo và trả kết quả cho Th. Ngoài ra, Th. còn khai nhận đã đưa cho T. 5 triệu đồng trong quá trình đo đạc.

Hành vi đưa, nhận hối lộ của các đối tượng đã tạo điều kiện cho Th. nhanh chóng hoàn thành hồ sơ trích lục, trích đo và được nhận thừa kế 8 thửa đất trái quy định, gây thiệt hại đến phần tài sản thừa kế của bà N.T.T. (SN 1978, trú thôn Đức Bố 1, Tam Anh Bắc) với giá trị hơn 300 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Ngọc Vũ để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

