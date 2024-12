Bắt tạm giam đối tượng cầm gậy chặn đầu xe tải

Phạm Tiến Thành là người chặn đầu xe tải trên đường ĐT741, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào ngày 13/12/2024. Phạm Tiến Thành từng có một tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tiến Thành.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, ngày 16/12, trên mạng xã hội Fabook xuất hiện clip ghi lại cảnh chiếc xe bán tải do Phạm Tiến Thành điều khiển chặn đầu xe tải khi đang lưu thông trên đường, rồi hùng hổ bước xuống, tay cầm gậy lao về phía tài xế xe tải. Sau đó, đối tượng này tiếp tục quay lại lấy từ trong xe ra một bình chất lỏng (giống bình xít hơi cay) liên tiếp xịt thị uy về phía tài xế xe tải.

Phạm Tiến Thành hùng hổ cầm gậy đánh bóng chày lao về phía tài xế xe tải.

Ngay sau khi báo chí phản ánh vụ việc này, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Trưởng Công an TP Đồng Xoài, Trưởng Công an huyện Đồng Phú khẩn trương xác minh làm rõ, củng cố tài liệu để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, điều tra, xử lý nghiêm.

Đại tá Lâm Văn Long cho biết, hành vi của các đối tượng thể hiện tính côn đồ, hung hãn, thực hiện ngay trên đường khi các phương tiện đang lưu thông, rất nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông, thể hiện sự xem thường pháp luật khiến dư luận bức xúc.

Trước đó, ngày 17/12, cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài cũng đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Hoàng Anh (SN 1989, ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích liên quan vụ đánh tài xế xe tải vào ngày 15/12/2024 trên đường ĐT741, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

Việc điều tra, xử lý nhanh chóng các vụ việc trên của Công an tỉnh Bình Phước được người dân khen ngợi, góp phần lập lại ANTT, xây dựng văn hoá giao thông, bài trừ hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Cảnh



Nguồn tin: cand.com.vn