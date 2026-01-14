Bắt tạm giam cựu Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường

Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường, cựu Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng về tội "Nhận hối lộ", theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Văn Bường sau khi bị bắt.

Ông Nguyễn Văn Bường bị bắt trong giai đoạn 2 của vụ án “Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ", xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan đến giai đoạn 1 của vụ án, trước đó, ngày 24/12/2025, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và một số địa phương.

Trong số 28 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, Thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là Kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự...

Ở phiên tòa nói trên, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mức án 7 năm tù vì tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Tấn Hoàng bị tuyên phạt 3 năm tù.

Cựu Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao Đà Nẵng Lê Phước Thạnh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội nhận hối lộ, 5 năm 6 tháng tù về tội môi giới hối lộ, tổng hợp hình phạt là 8 năm 6 tháng tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ tù treo đến 6 năm 6 tháng tù.

Hiện, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: Báo VOV