Bắt tài xế xe công nghệ nhậu 'nhiều tăng' rồi lái xe tông liên hoàn làm 1 người chết

Ông Hà Việt Hùng, 43 tuổi, quê Cà Mau, là tài xế xe công nghệ tông liên hoàn làm một người chết, đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Thông tin trên được Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết ngày 20-11. Trước đó, ông Hùng đã bị công an tạm giữ.

Theo điều tra, tài xế Hùng có giấy phép lái xe hạng C, nhưng đã bị công an tước quyền sử dụng từ ngày 11-9 đến 11-11-2024 theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tới nay chưa nộp phạt.

Kết quả đo nồng độ cồn thời điểm sau vụ tai nạn, trong hơi thở của tài xế Hùng có nồng độ cồn tới 0,987mg/l. Ngoài ra, tài xế này còn bị cáo buộc không chú ý quan sát, không tuân thủ quy định về tốc độ gây tai nạn liên hoàn.

Ông Hùng khai trước thời điểm xảy ra tai nạn thì tài xế này có ăn nhậu "nhiều tăng" rồi tiếp tục lái xe. Ông Hùng lái ô tô loại 5 chỗ, biển số vàng (kinh doanh dịch vụ) đi trên đường 5B, đoạn qua phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

Ô tô tông vào một xe máy đang dừng đỗ, rồi tiếp tục tông vào một phụ nữ đang đứng bên đường, kéo lê nạn nhân hàng chục mét rồi chạy với tốc độ cao.

Khi đến khu nhà ở xã hội Định Hòa thì ô tô của Hùng tiếp tục va chạm với một ô tô chạy cùng chiều, lao lên vỉa hè, va chạm vào xe máy của một phụ nữ đang đậu.

Hậu quả vụ tai nạn làm bà H., 52 tuổi, người phụ nữ bị kéo lê, tử vong, một phụ nữ khác bị thương. Ô tô và nhiều xe máy bị hư hỏng nặng.

