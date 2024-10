Nghệ An: Triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất m.a t.ú.y từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không

Thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài, đặc biệt là từ châu Âu về Việt Nam qua tuyến hàng không, bưu điện diễn biến hết sức phức tạp. Để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, từng bước ngăn chặn nguồn “cung” ma túy “từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 25/10/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác định Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1993), trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là đối tượng nhận “hàng” ký gửi của 16 kiện hàng sữa nghi chứa ma túy tổng hợp được gửi từ Châu Âu về thành phố Hà Nội qua Sân bay Quốc tế Nội Bài và chuyển tiếp về huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Nguyễn Văn Ba (dấu x) bị bắt giữ

Thu thập các tài liệu, chứng cứ có được, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, vào khoảng 13 giờ ngày 25/10/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt quả tang Nguyễn Văn Ba, khi đối tượng vừa nhận “hàng”, để trên xe ba gác chuẩn bị di chuyển khỏi Phòng vé của một Công ty vận tải tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Điều đáng nói, quá trình bắt giữ, Nguyễn Văn Ba chống trả quyết liệt, định quay đầu xe bỏ chạy, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Tiến hành kiểm tra người và phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 9,3 kg ketamin ngụy trang trong 16 kiện hàng sữa. Khám xét khẩn cấp nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ thêm 600 viên ma túy tổng hợp.

Thời điểm bị bắt và tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Ba khai báo gian dối nhằm chối tội và có hành vi muốn tự sát. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục, đối tượng phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, số ma túy trên của một người Việt Nam, sống ở Châu Âu gửi về cho Nguyễn Văn Ba để tiêu thụ. Được biết, Nguyễn Văn Ba từng có 01 tiền án về tội “vi phạm các quy định về động vật hoang dã”.

Số ma túy được ngụy trang dưới các hộp sữa bị thu giữ

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc này cho thấy tình hình tội phạm ma túy trên tuyến đường hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh,… đang diễn biến ngày càng phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn nói trên. Đồng thời, đối với các cơ quan liên quan cần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, soi chiếu các loại hàng hóa, vật phẩm…; các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa, chuyển phát bưu điện, bưu phẩm cần xác định chính xác lai lịch người gửi, người nhận và kiểm tra cụ thể từng loại hàng trước khi thực hiện dịch vụ. Khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, các tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng và thực hiện các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn