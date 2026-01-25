Bắt nữ giám đốc doanh nghiệp ở Phú Quốc trốn truy nã

Trong thời gian sinh sống tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Nga đã thành lập Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc (địa chỉ tại ấp Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và giữ chức vụ Giám đốc. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nga đại diện công ty ký hợp đồng góp vốn kinh doanh xi măng với ông T.T.P., Giám đốc một công ty có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Chí Thanh, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Nga bị bắt.

Thực hiện hợp đồng đã ký kết, ông T.T.P. đã góp 5 tỷ đồng vào Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc. Tuy nhiên, theo thỏa thuận, công ty của Nga cũng phải góp số vốn tương đương nhưng Nga không thực hiện nghĩa vụ góp vốn, mà sử dụng toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng của ông T.T.P. để mua bán xi măng cung cấp cho nhiều đối tác, không quyết toán, không chia lợi nhuận theo cam kết.

Khi ông T.T.P. yêu cầu làm rõ tình hình kinh doanh và lợi nhuận, Nga đưa ra lý do các đối tác chưa thanh toán tiền hàng, số xi măng còn lại bị hư hỏng do ngập lụt. Nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông T.T.P. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Nga đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Nga đã bỏ trốn, không xác định được nơi cư trú.

Ngày 9/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Thu Nga và tổ chức truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Thu Nga khi đang lẩn trốn tại số 8, ngõ 23 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân