Bắt nữ giám đốc và phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil

Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương tại trụ sở công an.

Ngày 8/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Danh tính 2 bị can gồm Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

Hiện vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn