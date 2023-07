Bắt nốt 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Ngày 21/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thêm 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt trong vụ khủng bố tại huyện Cư Kuin.

3 đối tượng vừa bị bắt giữ gồm: Y Khing Liêng (SN 1992, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông); Y Huăl Êban (SN 1970, trú tại buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar); và Nay Dương (SN1968, trú tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk).

2 trong số 3 đối tượng bị bắt giữ sáng 21/7 (Ảnh: Công an Đắk Lắk cung cấp)

Đây là 3 trong 6 đối tượng bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố và ra quyết định truy nã đặc biệt về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" theo Điều 113, Bộ Luật Hình sự. Các đối tượng này đã tham gia trực tiếp vào vụ khủng bố vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin ngày 11/6, rồi sau đó bỏ trốn.

Sáng 21/7, nhận được thông tin 3 đối tượng này lẩn trốn tại khu vực rẫy vắng thuộc buôn Kniết, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bao vây và bắt giữ. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của các đối tượng.

Như vậy, đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được toàn bộ 6 đối tượng bị truy nã đặc biệt trong vụ khủng bố tại huyện Cư Kuin ngày 11/6.

Trước đó, như VOV đã thông tin, rạng sáng ngày 11/6, tại 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin xảy ra vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng, khiến 9 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Đến nay, Cơ quan công an đã khởi tố 84 bị can, trong đó có 75 bị can về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; 7 bị can về tội Không tố giác tội phạm; 1 bị can về tội Che giấu tội phạm; 1 bị can về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 23 khẩu súng các loại, 2 lựu đạn, 1.199 viên đạn các loại, 15 kíp nổ, 1,2kg vật liệu nổ cùng nhiều phương tiện, thiết bị gây án của các đối tượng.

Tác giả: Công Bắc

Nguồn tin: Báo VOV