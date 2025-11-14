Người đàn ông giả vụ cướp xe để… tránh đi mua sắm cùng vợ

Ảnh minh hoạ: Unsplash

Trang Oddity Central (Anh) dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết vụ việc xảy ra vào tháng 4 nhưng mới được công bố vào tháng 10. Ban đầu, một người phụ nữ đã gọi số khẩn cấp, thông báo rằng chiếc Toyota Corolla của chồng cô bị đánh cắp khỏi bãi đậu xe gần nhà. Sau một thời gian, cô này gọi lại để thông báo rằng chiếc xe đã được tìm thấy trên đảo Otdykha, thuộc thành phố Krasnoyarsk.

Khi cảnh sát tới kiểm tra, họ phát hiện ổ khóa xe bị phá và có dấu hiệu bị can thiệp. Tuy nhiên, qua quá trình thẩm vấn người chồng, cơ quan điều tra nhận thấy nhiều mâu thuẫn trong lời khai của anh này. Sau khi phân tích toàn bộ bằng chứng, cảnh sát kết luận rằng người đàn ông đã dàn dựng vụ cướp xe nhằm tạo lý do để tránh phải đi mua sắm cùng vợ.

Dù không có tiền án tiền sự, người đàn ông hiện phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù vì trò đùa tưởng chừng như vô hại này. Một vụ án hình sự đã được mở theo Điều 306 (Cố ý tố cáo sai sự thật) của Bộ luật Hình sự Nga, với mức án lên đến hai năm tù cùng lệnh cấm đi lại.

Tác giả: Vân Khánh

Nguồn tin: baotintuc.vn