Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm các tấm song chắn rác

Tối 13/5, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự nhóm 3 đối tượng trú các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ gây ra nhiều vụ trộm cắp các tấm song chắn rác và xe mô tô trên địa bàn huyện Đô Lương. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ thêm 3 đối tượng khác về hành vi tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có.

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tình trạng mất trộm các tấm song chắn rác bằng kim loại tại các công trình công cộng ở trên địa bàn huyện Đô Lương. Hành vi của các đối tượng khiến bức xúc cho người dân và gây hệ lụy rất lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người dân khi tham gia giao thông.

Các đối tượng bị công an bắt giữ.

Cầm đầu ổ nhóm trộm cắp tài sản nói trên là Nguyễn Đức Anh, SN 1993, trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ. Cùng tham gia với Đức Anh trong ổ nhóm trộm cắp tài sản còn có Trần Quốc Trường, SN 1997, trú xã Đà Sơn, huyện Đô Lương và Nguyễn Đức Ngọc Anh, SN 1994, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương.

Nguyễn Đức Anh được xác định là kẻ cầm đầu ổ nhóm.

Theo đó, để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân, Đức Anh cùng Trường và Ngọc Anh đã bàn bạc và cùng nhau tìm các tấm song chắn rác bằng kim loại tại các công trình công cộng rồi lấy trộm đem bán.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng chọn thời điểm trộm cắp tài sản vào lúc đêm khuya vắng vẻ tại các tuyến đường ít người qua lại, các tấm song chắn rác sau khi trộm cắp cũng nhanh chóng được các đối tượng đưa sang địa phương khác và bán ngay trong đêm.

Ngoài các tấm chắn rác kim loại các đối tượng còn thực hiện hành vi trộm cắp 1 xe mô tô của người dân. Có 3 đối tượng mặc dù biết tài sản của Đức Anh cùng Trường và Ngọc Anh do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý mua, tiêu thụ là Nguyễn Thị Hạnh, SN 1984 và Chu Thị Hằng, SN 1982, cùng trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương và Nguyễn Thị Nguyệt, SN 1984, trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ.

Tang vật vụ án.

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, bắt đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng nêu trên lần lượt về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có.

Bước đầu cơ quan công an làm rõ chỉ trong vòng hơn 2 tháng (từ tháng 3 đến tháng 5), nhóm các đối tượng trên đã trộm cắp 48 tấm song chắn rác bằng kim loại; 1 xe mô tô, gây thiệt hại hơn 110 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn