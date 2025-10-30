Bất ngờ với những lợi ích tuyệt vời khi ăn tỏi sống mỗi ngày

Tỏi chứa nhiều dưỡng chất quý

Trong 100g tỏi có khoảng 6,36g protein, 33g carbohydrate, 150 calo cùng nhiều khoáng chất như sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho và các vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6).

Thành phần công hiệu chính của tỏi là các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh (sulfur) và glycosides. Ngoài ra, tỏi còn chứa nhiều germanium và selen, hai chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, cao hơn cả nhân sâm hay trà xanh.

Đáng chú ý, allicin - hoạt chất được hình thành khi tỏi được băm, nghiền hoặc nhai sống, là yếu tố mang lại phần lớn tác dụng sinh học của tỏi.

Tỏi là “thần dược” tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - từ phòng ngừa cảm cúm, ung thư, tim mạch đến làm đẹp da

Những lợi ích nổi bật khi ăn tỏi sống

Phòng và điều trị cảm cúm: Hợp chất sulfur trong tỏi có khả năng kháng khuẩn, kháng virus và chống viêm mạnh mẽ. Ăn tỏi sống hàng ngày giúp giảm nguy cơ mắc cảm cúm tới 63% và rút ngắn 70% thời gian khỏi bệnh.

Giảm nguy cơ ung thư: Tỏi giúp ngăn chặn quá trình nitrat chuyển hóa thành nitrosamine - hợp chất gây ung thư dạ dày. Các hoạt chất như germanium, selen, diallyl disulphide và ajoene trong tỏi giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, làm chậm tốc độ tăng trưởng khối u tới 50%.

Tỏi đặc biệt hiệu quả trong việc phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh như ung thư dạ dày, đại tràng, vòm họng, gan, tuyến tiền liệt và bàng quang.

Cải thiện sức khỏe xương khớp: Nhờ chứa vitamin C, B6, mangan, kẽm và enzyme chống oxy hóa, tỏi giúp tăng hấp thụ canxi, thúc đẩy hình thành mô xương và giảm triệu chứng đau nhức khớp. Đối với phụ nữ, tỏi còn giúp làm chậm quá trình loãng xương nhờ khả năng tăng cường hormone estrogen tự nhiên.

Tốt cho tim mạch và huyết áp: Tỏi giúp giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL) và làm chậm quá trình xơ cứng động mạch. Các hoạt chất như ajoene và polysulfides trong tỏi giúp giãn mạch, kiểm soát huyết áp, giảm độ nhớt máu và ngăn ngừa hình thành huyết khối.

Theo nghiên cứu, dùng khoảng 600 - 1.500mg chiết xuất tỏi mỗi ngày trong 24 tuần có thể giúp giảm huyết áp rõ rệt. Người bị cao huyết áp được khuyên nên ăn vài tép tỏi sống vào buổi sáng để hỗ trợ ổn định huyết áp.

Hỗ trợ tăng cường sinh lý nam: Tỏi sống có tác dụng kích thích enzyme nitric oxide synthase, giúp cải thiện khả năng cương cứng và tăng ham muốn ở nam giới. Ngoài ra, việc ăn 1-2 tép tỏi mỗi ngày trong 2 tháng giúp tăng số lượng tinh trùng và nâng cao thể lực nhờ các hoạt chất creatinine và allithiamine - hợp chất hình thành từ vitamin B1 và allicin.

Một số tác dụng khác

Tăng an toàn thai kỳ: giúp thai nhi tăng cân, giảm nguy cơ tiền sản giật.

Thải độc cơ thể: allicin giúp thanh lọc máu, loại bỏ độc tố và nicotine, tăng cường miễn dịch.

Bảo vệ não bộ: dưỡng chất trong tỏi hỗ trợ giảm cholesterol, hạ huyết áp, giúp phòng ngừa bệnh Alzheimer và suy giảm trí nhớ.

Làm đẹp da: allicin trong tỏi tiêu diệt vi khuẩn, ức chế gốc tự do, giúp giảm mụn và cải thiện tình trạng da.

Cách ăn tỏi sống đúng để phát huy tác dụng

Băm nhuyễn tỏi và để ngoài không khí 10-15 phút trước khi ăn. Khi đó, enzyme trong tỏi mới kích hoạt quá trình tạo allicin - hoạt chất mang lại tác dụng sinh học.

Có thể ăn tỏi ngâm giấm, vẫn giữ được hoạt chất tốt và dễ ăn hơn.

Khử mùi hôi sau khi ăn: súc miệng bằng cà phê, uống sữa hoặc trà xanh, hoặc nhai kẹo cao su.

Những lưu ý cần tránh

Không ăn tỏi lúc đói vì có thể gây kích ứng dạ dày, nhất là với người viêm loét.

Người bị bệnh về mắt, tiêu chảy, gan yếu không nên ăn tỏi sống.

Tránh ăn cùng thịt chó, thịt gà, cá trắm, trứng, dễ gây phản ứng không tốt.

Không dùng tỏi khi đang uống thuốc chống đông máu hoặc thuốc điều trị HIV/AIDS.

Người thể trạng yếu hoặc thiếu máu cũng nên hạn chế vì tỏi có thể gây hao khí, mệt mỏi.

Tỏi là “thần dược” tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ phòng ngừa cảm cúm, ung thư, tim mạch đến làm đẹp da. Tuy nhiên, việc ăn tỏi sống cần đúng cách và phù hợp thể trạng để phát huy tối đa tác dụng mà không gây tác dụng phụ.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn