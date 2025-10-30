9 lợi ích tuyệt vời cho chị em nhờ…cực khoái

Cực khoái giúp chị em giảm căng thẳng lo âu (stress)

Khi bạn nữ được cực khoái đều đặn, trạng thái này sẽ giúp cơ thể tiết ra những hormon giúp thư giãn, làm giảm căng thẳng thần kinh, giúp bạn bình tĩnh, thư thái, thoải mái, dễ chịu, xua tan cảm giác mệt mỏi… rất hiệu quả. Chính vì vậy việc quan hệ tình dục đều đặn, hợp lý, khoảng 2 lần mỗi tuần sẽ giúp bạn giảm stress, sống vui, sống khỏe, lạc quan yêu đời.

Giảm đau tự nhiên

Lượng Endorphin giải phóng trong quá trình cực khoái hoạt động như một loại thuốc giảm đau tự nhiên. Điều này có thể giúp giảm các cơn đau đầu, đau cơ, và đặc biệt là giảm đau bụng kinh.

Trong trạng thái đạt cực khoái, cơ thể bạn gái sẽ tiết ra một chất nội tiết tố là oxytocin, chất này có tác dụng làm cho cơ thể thư giãn một cách tích cực, giúp chị em có thể giảm đau trong một thời gian từ 8-10 phút. Áp dụng hiểu biết này, khi bạn bị đau đầu, đau cổ, đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương… bạn hãy sex nếu có thể, thậm chí chỉ cần bạn suy nghĩ về cực khoái, xem phim có tính kích thích tình dục cao cũng mang lại tác dụng giảm đau tức thời và rất hiệu quả.

Bạn sẽ chìm vào giấc ngủ ngay sau khi bạn quan hệ và đạt được trạng thái cực khoái. (Ảnh minh họa)

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Bạn sẽ chìm vào giấc ngủ ngay sau khi bạn quan hệ và đạt được trạng thái cực khoái. Đạt cực khoái sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu và dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn do chất endorphins được tiết ra giúp làm dịu cơ thể và não bộ. Như vậy cực khoái được xem như thuốc tiên mỗi khi bạn mất ngủ. Thay vì trằn trọc, bạn hãy gợi tình để cùng nửa kia hưởng thụ khoái lạc và mơ màng trong giấc ngủ.

Tăng cường sức khỏe sàn chậu

Cực khoái bao gồm một loạt các cơn co thắt cơ mạnh mẽ ở vùng sinh dục và cơ sàn chậu. Những cơn co thắt này giống như bài tập Kegel tự nhiên, giúp củng cố cơ sàn chậu, từ đó cải thiện chức năng bàng quang và âm đạo.

Cải thiện tâm trạng và chống trầm cảm

Việc giải phóng các hormone hạnh phúc như Dopamine và Serotonin giúp cải thiện tâm trạng tổng thể, chống lại cảm giác chán nản, buồn bã và duy trì một tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hoạt động tình dục tương tự như một bài tập thể dục aerobic nhẹ, giúp tăng nhịp tim và lưu thông máu. Đạt cực khoái có thể giúp duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Giảm ung thư

Cực khoái giúp giải phóng oxytocin là một hormon có tác dụng làm giảm các chất là nguyên nhân gây ung thư. Hơn thế nữa, cực khoái còn giúp bạn có tâm trạng thoải mái hơn, hưng phấn hơn khiến cơ thể có sức đề kháng chống lại các tác nhân gây bệnh tốt hơn, trong đó có bệnh ung thư vú.

Một số thống kê cho thấy: ung thư vú đang có xu hướng gia tăng, trở thành nỗi lo của không ít chị em phụ nữ. Vì vậy đã có nhiều biện pháp phòng ngừa căn bệnh này được chị em áp dụng. Trong đó quan hệ tình dục để đạt được cực khoái là một biện pháp tích cực, giúp phái đẹp phòng ngừa ung thư rất hiệu quả.





Cơn cực khoái khiến cả nam và nữ đều cảm thấy ngây ngất, thỏa mãn. (Ảnh minh họa)

Nâng cao hệ miễn dịch

Trong trạng thái cực khoái, cơ thể sẽ giải phóng ra chất hóa học là DHEA, giúp cân bằng hệ thống miễn dịch, tăng cường sức khỏe xương, giảm đau và làm lành tổn thương ở các mô rất hiệu quả.

Tăng cường sự gắn kết và tự tin

Oxytocin được giải phóng trong cực khoái giúp tăng cường cảm xúc yêu thương, sự gắn bó và thân mật với bạn tình. Ngoài ra, việc đạt được cực khoái giúp phụ nữ cảm thấy tự tin hơn về cơ thể và khả năng tình dục của mình.

Giảm cân hiệu quả

Khi quan hệ tình dục, bạn phải vận động nhiều nhóm cơ có tác dụng giống như bạn tập thể dục cường độ vừa phải. Nếu bạn đạt được cực khoái 2 lần mỗi tuần, sẽ giúp tiêu hao khoảng 1000 calo. Theo đó càng nhiều lần lên đỉnh, bạn càng dễ đạt mục đích giảm cân.

Mặt khác, khi đạt cực khoái, cơ thể phụ nữ sẽ sản xuất ra chất phenetylamine – một amphetamine tự nhiên để kiểm soát sự thèm ăn. Kết hợp hai yếu tố kiểm soát sự thèm ăn và tiêu hao năng lượng sẽ là phương pháp tích cực giúp bạn giảm cân hoặc giữ cân nặng ổn định hợp lý.

Tác giả: Bảo Bảo (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn