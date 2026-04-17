Bất ngờ thấy chiếc cặp ven đường, bên trong là 350 triệu đồng

Anh Nguyễn Quốc Hưng nhận lại tài sản bị đánh rơi

Sáng 17-4, Công an xã Trường Phú (Quảng Trị) cho biết đã kịp thời xác minh, trao trả lại số tiền lớn cùng giấy tờ tùy thân cho người dân đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó, anh Nguyễn Quốc Hưng (SN 1987, trú phường Đồng Thuận) trình báo với công an về việc chiều 15-4, khi di chuyển từ ngã ba thôn Tam Hương đến ngã năm thôn Xuân Lai (xã Trường Phú), anh bất cẩn làm rơi một chiếc cặp màu đen. Bên trong có khoảng 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Đến ngày 16-4, trong lúc chạy bộ tại khu vực thôn Thạch Bàn, anh Hoàng Huy Nguyên (SN 1996, trú thôn Thạch Bàn, xã Trường Phú) phát hiện chiếc cặp màu đen bị bỏ quên ven đường. Kiểm tra bên trong có tiền mặt và giấy tờ mang tên người khác, anh xác định đây là tài sản đánh rơi nên đã chủ động mang đến Công an xã Trường Phú giao nộp.

Nhận số tiền 350 triệu đồng dưới sự chứng kiến của cán bộ công an

Thư cảm ơn của khổ chủ

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an khẩn trương xác minh thông tin, liên hệ người bị mất và hoàn tất thủ tục trao trả toàn bộ tài sản.

Nhận lại tài sản, anh Hưng không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn đến người nhặt được cũng như cán bộ Công an xã Trường Phú đã giúp anh tìm lại số tiền lớn và giấy tờ quan trọng.

Hành động trung thực của anh Nguyên được ghi nhận là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần sống tử tế trong cộng đồng.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động