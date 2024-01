Bất ngờ lời khai của nữ nhân viên trộm 160 lượng vàng

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại huyện Châu Thành vào chiều tối 30/11/2023, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Lại Thế Việt (SN 2002, ngụ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Việt là đồng phạm đã cùng với Quang sử dụng súng gây ra vụ cướp tiệm vàng Mỹ Trang 3 (thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành). Cơ quan Công an thu giữ 2 khẩu súng và 75 viên đạn chì. Việt khai nhận bản thân từng là sinh viên đại học tại Hà Nội nhưng do nợ nần nên đã nghỉ học. Khoảng 9 ngày trước khi gây ra vụ cướp, Việt quen biết với Quang qua mạng xã hội. Quang rủ Việt đến Trà Vinh kiếm việc làm. Chiều 30/11/2023, Quang lái xe máy chở Việt đến trước tiệm vàng Mỹ Trang 3 thì dừng lại. Quang yêu cầu Việt canh đường và dặn nếu bị hại chống trả thì bắn. Quang vào tiệm vàng trước và dùng vật cứng đập bể kính tủ tiệm vàng. Cả 2 lấy trang sức bỏ vào túi nylon. Quang còn nổ súng gây thương tích cho chủ tiệm vàng. Trên đường tẩu thoát, Quang gặp tai nạn dẫn đến tử vong nên cơ quan điều tra đã tiến hành các thủ tục cho gia đình nhận thi thể và an táng. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã tìm thấy túi nylon màu đen bên trong chứa hơn 80 chỉ vàng 18K.