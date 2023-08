Bắt đối tượng trộm vàng của đôi vợ chồng mới cưới

Trước đó, ngày 17/8, Công an huyện Thanh Chương nhận được tin trình báo của chị T.D (18 tuổi) về việc vợ chồng chị bị mất nhiều trang sức, dây chuyền và nhẫn với giá trị khoảng 53 triệu đồng. Số tài sản này là được tặng trong đám cưới của vợ chồng chị T.D.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã cử lực lượng tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Ngày 19/8, thông qua hệ thông camera an ninh được lắp trên trục đường của xã Thanh Liên, Công an huyện Thanh Chương đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Luân (SN 1990, trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương).

Đối tượng Luân và số tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an



Sau khi bắt giữ đối tượng Luân, lực lượng chức năng đã thu giữ được toàn bộ số vàng của vợ chồng chị T.D. Được biết, Luân là đối tượng nghiện ma túy, đang điều trị bằng thuốc Methadone tại Trung tâm y tế xã.

