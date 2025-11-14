Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ chết

Ngày 14-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Võ Văn Phút (30 tuổi, ngụ ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "giết người" xảy ra vào ngày 12-11 làm xôn xao dư luận. Phút đã dùng chân đá gãy cổ khiến nạn nhân tử vong.

"Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục gia hạn tạm giữ hình sự nghi phạm Võ Văn Phút thêm. Chúng tôi đợi đầy đủ hồ sơ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án theo quy định", đại diện Cơ quan điều tra Công an tỉnh nói.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 12-11, Công an xã Thoại Sơn tiếp nhận tin báo của ông Võ Văn Út (50 tuổi, ngụ ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tố cáo con ông tên Võ Văn Phút dùng chân đá nhiều cái vào mặt bà Nguyễn Thị Rở (69 tuổi) - Phút là cháu kêu bà Rở bằng bác Hai - khiến bà tử vong sau đó.

Cụ thể, Võ Văn Phút, Võ Văn Út, Võ Văn Tha (60 tuổi) và Nguyễn Thị Rở đang sinh sống chung nhà tại ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Khoảng 9h ngày 12-11, Phút đi nhậu say và về nhà.

Lúc này có ông Út và bà Rở đang ở trong nhà, bà Rở đang ngồi xem ti vi. Phút về nhà có lời nói chửi mắng bà Rở, sau đó Phút đứng phía bên phải bà Rở, dùng chân phải đá vào mặt của bà Rở khoảng 4 - 5 cái.

Thấy vậy, ông Út can Phút ra và thấy bà Rở nằm bất tỉnh trên nền nhà, trên vùng đầu có nhiều máu nên ông Út đến cơ quan Công an xã Thoại Sơn tố giác sự việc.

Công an xã Thoại Sơn đến hiện trường mời Phút về làm việc và đưa bà Rở đến Trung tâm Y tế Thoại Sơn cấp cứu nhưng bà Rở đã tử vong. Nguyên nhân tử vong ban đầu được chẩn đoán là ngưng tim không đặc hiệu, tổn thương nội sọ.

Quá trình xác minh ban đầu nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm "giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự và thuộc thẩm quyền điều tra của Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, đề xuất thành lập đoàn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án.

"Nghi phạm Phút đã nhậu say về rồi cự cãi với bà Rở. Sau đó Phút đã đá nhiều cái dẫn đến bà này tử vong. Kết luận giám định pháp y bước đầu cho thấy bà Rở sau khi bị đá gãy cổ nên chết", một lãnh đạo Công an xã Thoại Sơn nói.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục thụ lý, điều tra xử lý theo đúng quy định.

Tác giả: Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ