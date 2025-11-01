Bắt khẩn cấp người mẹ ném con ruột xuống giếng sâu

Bà Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) nhẫn tâm ném con ruột xuống giếng sâu, đã bị bắt khẩn cấp - Ảnh: SỸ ĐỨC

Sáng 1-11, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú phường Ea Kao), để làm rõ hành vi ném con nhỏ xuống giếng sâu, đậy nắp khiến đứa con chết ngạt.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 31-10, Công an phường Ea Kao nhận tin báo cháu L. (1 tuổi, con của bà Lê) mất tích không rõ nguyên nhân. Quá trình xác minh, công an nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên đã lấy lời khai những người trong gia đình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định chính Nguyễn Thị Lê là người gây ra cái chết của con mình.

Tại cơ quan điều tra, bà Lê khai năm 2008 đã kết hôn với ông T. (45 tuổi) và có 2 con chung. Tháng 2-2024, Lê có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác và sinh cháu L.

Người phụ nữ này khai sáng 31-10, khi chỉ có hai mẹ con ở nhà, bà nghĩ không đủ khả năng nuôi 3 đứa con nên nảy sinh ý định giết cháu L..

Sau đó bà Lê đã bế con thả xuống giếng trong sân nhà rồi đậy nắp bê tông lại.

Đêm 31-10, lực lượng cảnh sát phòng cháy chưa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã trục vớt thi thể cháu bé để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Tâm An