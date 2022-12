Bắt giữ phạm nhân giết người trốn truy nã suốt 38 năm

Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ bà Nguyễn Thị Nhì (67 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn) trốn truy nã về tội Giết người ở tỉnh Tiền Giang di lý về Quảng Ngãi chấp hành án.

Theo hồ sơ, bà Nhì bị Công an tỉnh Nghĩa Bình truy tố và tuyên án chung thân về tội Giết người. Tuy nhiên, sau đó nữ phạm nhân này bỏ trốn khỏi trại giam nên vào ngày 4/7/1984, Giám đốc Công an tỉnh Nghĩa Bình phát lệnh truy nã.

Sau 38 năm trốn truy nã, bà Nhì bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Lần theo dấu vết tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện bà Nhì đã trốn truy nã suốt 38 năm qua nhiều tỉnh, thành và đến sinh sống ở xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Công an Quảng Ngãi đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ, di lý bà Nhì về Quảng Ngãi để xử lý.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: zingnews.vn