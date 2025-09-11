Bắt giữ “nữ quái” cầm đầu nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 8/9, Tổ điều tra số 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận tin báo từ Công an phường Pleiku về việc xảy ra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng trong vụ án do Nguyễn Thị Thanh Huệ (nữ, áo đen) cầm đầu.

Vào khoảng 22h30' ngày 6/9, Puih Thạch (SN 2002), trú làng 50, phường Diên Hồng cùng Siu YoHan (SN 2007), trú làng Breng, xã Ia Hrung và 4 người khác tụ tập ăn nhậu. Đến khoảng 1h30' ngày 7/9 thì cả nhóm đi về trên 4 xe mô tô. Khi qua đoạn giao nhau giữa đường Phùng Hưng và Lê Lợi, trong ánh đèn mập mờ, nhóm của Thạch bị một nhóm thanh niên đeo khẩu trang sử dụng dao kiếm lao vào tấn công.

Hoảng sợ, Thạch điều khiển xe mô tô chở theo YoHan bỏ chạy thì bị xe ô tô 7 chỗ, màu đen chặn đầu. Lúc này, các đối tượng trên xe mô tô vừa đuổi tới đã dùng mã tấu chém thẳng vào đầu Puih Thạch làm vỡ mũ bảo hiểm; chém liên tiếp vào tay, lưng Thạch và YoHan rồi rút khỏi hiện trường.

Tang vật bị thu giữ.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Tổ điều tra số 5 tích cực phối hợp với Công an phường Pleiku triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét.

Sáng 8/9, lực lượng Công an đã triệu tập Nguyễn Thị Thanh Huệ (SN 1997), trú phường Diên Hồng để đấu tranh, làm rõ.

Bước đầu, Huệ khai nhận sử dụng tài khoản Facebook tên “Pé Heo Xuyn” thường xuyên kêu gọi, thu nạp đàn em, tụ tập trong nhà hơn 20 thanh thiếu niên hư hỏng, lý lịch bất hảo. Sau đó quay video, đăng tải những hình ảnh có nội dung kích động bạo lực, dân chơi xã hội đen để tạo “số má” cho bản thân.

Tối 6/9, nhóm của Huệ mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác nên rủ nhau sử dụng 1 xe ô tô và 6 xe mô tô chở 19 đối tượng mang theo hung khí gồm dao phóng lợn, kiếm, mã tấu… đi tìm để đánh. Ngay khi thấy nhóm của Puih Thạch đi tới, Huệ đã chỉ đạo cả nhóm chặn đầu xe, dùng dao, kiếm chém gây thương tích cho Thạch và YoHan.

Từ lời khai của Huệ, cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt giữ thêm 4 đối tượng khác gồm: Phạm Gia Kiệt (SN 2007), trú tổ 8, phường Diên Hồng, Trần Hoàn Nhân (SN 2006), Nguyễn Duy Long (SN 2009), cùng trú phường Hội Phú và Phạm Văn Toàn (SN 2005), trú thôn Tân Tiến, xã K’Dang, tỉnh Gia Lai.

Đấu tranh mở rộng vụ án, tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp người và chỗ ở các đối tượng liên quan, phát hiện tại nhà Nguyễn Hân Thanh Hưng (22 Bà Triệu, phường Pleiku) đang tàng trữ 2 khẩu súng, đạn, bình xịt hơi cay, quả nổ, roi điện và 2 túi ma tuý.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lê Ánh

Nguồn tin: cand.com.vn