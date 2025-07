Hơn 500 khách du lịch bị 'lạc vào ma trận' lừa đảo của 2 nữ quái

Hai đối tượng Hằng và Thu

Hai đối tượng liên quan gồm Quách Thị Thu (sinh năm 1998) và Quách Thị Thu Hằng (sinh năm 2001), là chị em ruột, quê quán ở tỉnh Thanh Hóa.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện có một số fanpage giả mạo các khách sạn, villa tại địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, với mục đích nhận đặt cọc để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều khách du lịch trên địa bàn cả nước.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an các tỉnh Lào Cai xác minh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.

Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2023, do không có tiền chi tiêu cá nhân và trước đây các đối tượng đã có kinh nghiệm trong việc môi giới đặt phòng khách sạn, hai đối tượng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách du lịch.

Để thực hiện hành vi, hai người này đã bàn bạc mua và sử dụng các trang "Fanpage" giả mạo mang tên các khách sạn, villa trên cả nước và nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng nghỉ của khách du lịch. Sau khi được khách du lịch liên hệ đặt phòng trên các Fanpage thì các đối tượng sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng không chính chủ và yêu cầu khách phải đặt cọc trước 50% tiền phòng thì mới được giữ phòng nghỉ. Khi nhận được tiền cọc của khách, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng Hằng và Thu đã mua và sử dụng các Fanpage Facebook gồm: "Khách sạn White Cloud Sapa Homestay", "Eco Nghi Sơn Island", "The Kupid Đà Lạt..." cùng 18 số tài khoản ngân hàng và nhiều số điện thoại của các nhà mạng để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi gây án trót lọt, 2 đối tượng xóa các Fanpage cũ và tiếp tục lập các Fanpage mới tương tự để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Đến ngày 9-7-2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tiến hành kiểm tra, triệu tập làm việc với 15 đối tượng và người liên quan, khám xét, thu giữ 7 điện thoại di động, 14 sim điện thoại đã qua sử dụng, 150 triệu đồng, 11 chiếc nhẫn màu vàng cùng nhiều đồ vật, giấy tờ, sổ sách, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi lừa đảo.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Quách Thị Thu và Quách Thị Thu Hằng đã khai nhận từ cuối năm 2023 đến khoảng tháng 2-2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 500 khách du lịch với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: A.N

Nguồn tin: anninhthudo.vn