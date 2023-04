Bắt giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt 6 tỷ đồng

Trong tỉnh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Thanh Xuân (sinh năm 1970, trú tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chung vốn đầu tư bất động sản.