Bắt giữ đối tượng buôn bán hơn 01 tạ pháo nổ

Ngày 04/11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa cùng Công an xã Yên Thành đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông; Công an các xã: Quan Thành, Quỳnh Phú bắt giữ đối tượng Trần Văn Dũng (sinh năm 2001), trú tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An về hành vi "Buôn bán hàng cấm", thu giữ hơn 01 tạ pháo nổ.

Mặc dù chưa phải là thời gian cao điểm phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, tuy nhiên để chủ động đấu tranh với tội phạm về pháo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch từ sớm, từ xa.

Trần Văn Dũng cùng tang vật tại Cơ quan Công an

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Trần Văn Dũng có dấu hiệu phạm tội liên quan đến pháo nổ. Đối tượng này đã có 01 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đầu năm 2025, quá trình làm việc bên nước ngoài, Trần Văn Dũng quen biết một nam thanh niên và được người này chào mời mua, bán pháo với số lượng lớn. Cuối tháng 10/2025, vì muốn mua pháo về để tết bán lại kiếm lời nên Dũng đã liên hệ với nam thanh niên trên. Sau khi thống nhất giá cả, hơn 01 tạ pháo được nam thanh niên trên đóng thành 04 thùng rồi ngụy trang thành hàng hóa chuyển về Việt Nam cho Dũng qua xe khách.

Xác định đây là đường dây mua bán, tàng trữ pháo nổ số lượng lớn thâm nhập từ nước ngoài vào, có tính chất phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo, xin ý kiến của Lãnh đạo Công an tỉnh, huy động lực lượng để đấu tranh có hiệu quả với đường dây trên.

Đến sáng 27/10/2025, xe khách chở số pháo mà Dũng mua về đến địa phận huyện Yên Thành (cũ). Quá trình Dũng nhờ người nhận và vận chuyển số pháo nói trên thì bị Cơ quan Công an bắt giữ. Tang vật thu giữ là 107kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Việc triệt phá thành công đường dây mua bán hơn 01 tạ pháo lậu từ nước ngoài về Việt Nam là chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan, góp phần ngăn chặn tình trạng đốt pháo nổ vào các dịp lễ, Tết.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Trần Văn Dũng về hành vi "Buôn bán hàng cấm" và tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn