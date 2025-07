Hải Phòng thu hồi 30 khẩu súng, hơn 450 viên đạn và hàng trăm kg pháo nổ

Đây là kết quả từ các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm gắn với tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, được Công an TP Hải Phòng triển khai đồng bộ từ đầu năm đến nay.

Theo Công an thành phố, các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ trong Đề án 06 về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030. Công an các cấp tăng cường quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, xuất nhập cảnh, cũng như các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Vận động nhân dân giao nộp vũ khí.



Cùng với việc vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo, lực lượng chức năng cũng triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội. Từ đầu năm, Công an địa phương đã lập 96 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; lập 291 hồ sơ đưa 281 người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án; lập 8 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Lãnh đạo Công an thành phố đánh giá, việc đồng bộ giữa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu đã giúp kéo giảm nguy cơ mất an toàn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả: Văn Công

Nguồn tin: Báo Công Lý